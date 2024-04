El Ardoi vence al Unicaja y logra el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino

El Osés Construcción Ardoi ha logrado este sábado el ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino, la Liga Endesa, al vencer al conjunto malagueño del Unicaja Mijas por 68-57 en el Polideportivo Municipal Zizur Mayor.

A este partido, disputado en un polideportivo abarrotado de aficionados que no han dejado de animar a las jugadoras durante todo el encuentro, el Ardoi llegaba como líder en solitario y dependía de sí mismo para lograr un histórico ascenso.



El partido no ha sido nada fácil para las azules, que han debido gestionar emociones y no dejarse sorprender por un Unicaja Mijas muy incómodo.