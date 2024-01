La razón por la que un alfarero de La Rioja sigue trabajando a sus 82 años: "No me quejo"

Antonio es alfarero, tiene 82 años y aún sigue modelando el barro con sus manos. Mantiene su taller abierto y en funcionamiento en Navarrete, una localidad de menos de 3.000 habitantes con una larga tradición alfarera muy arraigada en La Rioja.

Desde los 12 años viviendo como alfarero

Una tradición que lamentablemente se va perdiendo si atendemos a los datos: hace años había muchos más talleres y ahora tan solo hay once y muchos de ellos no tienen actividad. Antonio asegura que a sus 82 años no quiere dejar de trabajar, que vive bien: "No me quejo, puedo divertirme y hacer viajes".

Antonio hace incluso orinales: "Me los piden por encargo. Yo me he lanzado a hacerlo. Es una tradición que se está recuperando, aunque han cambiado mucho las maneras de hacerlo".

Junto a él trabaja Marta, una joven "aprendiz" de alfarería que también vive de trabajar en este oficio y vender sus productos artesanales: "Trabajar junto a él es como cursar un máster gratuito".







Una alfarería de Navarrete que es un museo de arte

Esta realidad preocupa al municipio de Navarrete y por eso aprovechando los fondos europeos se proyectó un Centro de Interpretación de la Alfarería y la Cerámica.





Un proyecto, que contempla la rehabilitación de una antigua factoría, (Fansa) con unas magníficas chimeneas de las que pocas se conservan en La Rioja. Además, incluye un centro polivalente y educativo con sala de exposiciones y usos múltiples.





La primera fase de las obras está en marcha, pero no está tan claro que, una vez construido, el nuevo edificio pueda dotarse de todos esos elementos que le harían operativo.





¿Podrá rehabilitarse la antigua factoría Fansa?

La respuesta está en los famosos fondos europeos y la obligación, como es normal, de dedicarlos a aquello para lo que fueron concedidos.



El gobierno de La Rioja transfirió 700.000 euros de estos Fondos que se han destinado a las obras del centro de interpretación. El problema es que no solo eran para este proyecto sino para otros dos más que ahora hay que justificar y a los que evidentemente no se ha destinado ni un euro.

Si quieres escuchar más historias interesantes de La Rioja, puedes hacerlo aquí.