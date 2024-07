¿Cómo saber cuál es tu vocación profesional? La respuesta puede estar en los videojuegos

¿Te acuerdas cuando decidiste qué querías ser de mayor? No me refiero a cuando a esa pregunta respondías cosas como superhéroe o bombero sino cuando tomaste la decisión de a qué te ibas a dedicar en el futuro,cuál era tu vocación. Es uno de los principales dolores de cabeza para los estudiantes de bachillerato que tienen que enfrentarse a la selectividad y luego, con la nota que saquen, ver qué pueden hacer con su vocación. Y no solo para ellos, eh, saber cuál es tu vocación es complicado y es la causa de muchas crisis existenciales adolescentes. Pues fíjate, aquí en La Rioja han diseñado una herramienta para ayudar a los más jóvenes a detectar su vocación profesional. Una herramienta que, por cierto, les va resultar intuitiva para ellos, los jóvenes. Se trata de un videojuego.





"Cuando estamos haciendo algo que nos apetece como es jugar, mostramos nuestra parte más auténtica. El planteamiento que hacemos es detectar qué es lo que realmente te apasiona para que puedas potenciarlo", explica José María Marcolain el que está detrás de esta iniciativa. Es fundador de Capacitanes, una organización profesional de Esports en La Rioja y que además de eso, promocionan proyectos de impacto social relacionados con los videojuegos como este, "los videojuegos nos da pie a que un joven y unos profesionales de la educación puedan trabajar sobre la vocación".





Lo vemos en la naturaleza, los cachorros de león, por ejemplo, juegan a cazar y a pelearse y sin saberlo, entrenas sus capacidades para la vida adulta, para el mundo real. Johan Juizinga, autor del libro 'Homo Ludens', aseguraba que el ser humano es por naturaleza, jugador. "Aprendemos a ganar, a perder, a seguir las normas, y a relacionarnos con los compañeros, y eso nos enseña cómo vas a ser en tu vida profesional".

En este proyecto no están solos, forman parte de algo más grande, hay varios paises y co-financiación europea gracias a que "constituimos un consorcio y entre cuatro paises la UE nos ha apoyado y nos ha financiado para dar como resultado este proyecto".