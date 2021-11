Viticultores de La Rioja piden apoyo ante "el inaceptable chantaje del PNV de crear una nueva Denominación"

ARAG-ASAJA, la principal organización profesional agraria de La Rioja, ha reclamado hoy "apoyo y unidad a todas las fuerzas políticas ante el inaceptable chantaje del PNV de crear una nueva Denominación". En este sentido, ha pedido a todos los grupos políticos que “voten en contra” de esta propuesta de reforma legislativa que se debatirá el próximo 30 de noviembre, porque solo así se “evitará este nuevo pulso del PNV en materia vitivinícola”.

Además, la organización agraria ha mostrado su "absoluto rechazo e indignación" con esta propuesta y ha ofrecido al Consejo Regulador del Rioja su apoyo para que "utilice todos los medios que estén a su alcance en la defensa de la Denominación de Origen Calificada Rioja".

ARAG-ASAJA ha exigido “cordura y sensatez” para que la Denominación de Origen Calificada Rioja "no sea utilizada políticamente para negociar otras cuestiones ajenas al sector vitivinícola". En este sentido, ha pedido “unidad y sentido común contra un planteamiento desleal y oportunista que busca aprovecharse de una Denominación de Origen avalada por el mayor rango reconocido en la Unión Europea y del esfuerzo particular de miles de viticultores. Un esfuerzo de costo incalculable en años, inversión y, sobre todo, prestigio y calidad del que viven familias, bodegas, empresas y por las que no vamos a consentir que el mercadeo político sirva para perjudicar los intereses de Rioja y el patrimonio de todos los viticultores”.

Por otra parte, la secretaria de Agricultura y Ganadería del PSOE La Rioja, Ana Vaquero, ha reiterado el posicionamiento "claro" de su partido de "apostar por la unidad de las denominaciones". Preguntada por el hecho de que se vaya a debatir en el Congreso de los Diputados la pretensión del PNV de crear una denominación de origen propia Viñedos de Álava, Vaquero ha indicado que es algo que "se va a llevar al pleno" y "todavía en estos momentos la dirección del PSOE no lo ha valorado".