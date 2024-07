Lo que necesitas saber si no quieres que te estafen organizado tus vacaciones de verano

El verano ya está aquí y son muchos los que ya están disfutando de unas merecidas vacaciones y otros preparando los últimos detalles, pero quienes también están deseando que lleguen las vacaciones son los estafadores que esperan detrás de perfiles falsos de agencias de viajes a que piques para sacarte los cuartos y arruinarte tus días de descanso. Fíjate, la Policía Nacional ha encendido las alarmas este verano: falsos alquileres, "phishing" y agencias de viaje tapadera

Todo un operativo ilícito que se pone en marcha estos días en los que todos rebuscamos en internet buscando la mejor oferta. En COPE Rioja hemos habaldo con Olga fernández, inspectora y Portavoz de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de La Rioja, "suplantan a las agencias de viaje y solicitan a los clientes la confirmación de su reserva simulando un error en el pago o un error de verificación y te piden volver a verificar la tarjeta a través de un enlace personalizado".





Alguna de las principales señales es "ofertas demasiado buenas", es una en las que es más fácil caer, "las urgencias no son buenas, si nos dicen que tienes que hacerlo ya o pierdes la oferta, sospecha", además "suelen tener errores ortográficos y ponen enlaces que nada tienen que ver con la URL real del sitio al que queremos acceder, mejor buscarlo en Google".

Las estafas no solo buscan dinero, tamibén información personal y los datos de tu DNI

En las últimas semanas la policía ha detectado varias estafas de este tipo de personas que enviaron su DNI a plataformas de alquiler de pisos para reservarlo en sus vacaciones y más tarde descubrieron que ni el piso ni la página web eran reales. La policía avisa: "tenemos que aprender a enviarlo de una manera correcta pixelando lo que no necesitan, por ejemplo, la firma". Además, recomiendan usar "una marca de agua poniendo para qué se ha utilizado y así esa copia no puede usarse para suplantarnos".





Y para nuestros oyentes que no nos estén escuchado hoy y para quienes hayan caído en la trampa de una de estas estafas, lo que siempre hacemos cuando vemos que hemos caido en una trampa o hemos sido víctimas de un delito: llamar a la policía y denunciar. Parece una tonteria pero alguno habrá que no lo haga por verguenza o porque crea que no hay que molestar a la policia para eso.