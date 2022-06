Usuarios del centro de día que gestiona en Alfaro la Asociación para la Demencia de Alzheimer, cuentan en COPE Rioja cómo es su día a día.









Coincidiendo con el 25 aniversario de la organización, su fundadora y actual directora del centro, Arancha Sola, ha seleccionado algunos de los testimonios de los usuarios que han querido compartir su experiencia este último miércoles de junio, en COPE Rioja.

Uno de ellos nos contaba por qué decidió acudir al centro, que no es exclusivo para los enfermos de Alzheimer. A la pregunta de qué es lo que más le gusta del centro de día de Alfaro, otra usuaria subraya el compañerismo.





Sola nos ha contado que, desgraciadamente, hay familias que conviven diariamente con algún tipo de demencia pero no se atreven a dar el paso de acudir a su centro. A ellos, otro usuario les ha enviado un mensaje de ánimo porque, según él, "merece la pena venir y comprobar que mejoramos muchos aspectos día a día".





El centro de día de la Asociación para la Demencia de Alzheimer de Alfaro ofrece servicios de atención precoz y temprana, promoción de la autonomía y estimulación cognitiva, funcional, afectiva y sociocultural. "Como novedad -explica Sola- tenemos la estimulación a domicilio, que fue como empezamos, y la atención online, y por supuesto seguimos con nuestros servicios de temprana y precoz, en los que pueden acudir un día a la semana y llevarse la actividad a casa, o venir dos horas de lunes a viernes, o también venir tres horas de lunes a viernes en horario de mañana y tarde", precisa Sola, quien subraya que también ofrecen servicio de comedor.





"Sobre nuestras terapias, a nivel cognitivo y funcional, destacan la estimulación sensorial, la interactiva y el programa sociocultural y relacional y afectivo. No debemos olvidar el trabajo importante que venimos haciendo con las familias, a las que ofrecemos terapia de grupo los jueves por la tarde. Por eso animo a todas las personas que estén pensando en acudir o necesiten informqación, que no duden en llamarnos. Y sobre todo recordar que no solo trabajamos con enfermos de Alzheimer, sino también con todo tipo de demencias, deterioro cognitivo, personas en fase de estudio, personas a las que le falla la memoria... Que no duden en contactar con nosotros, lo primero es informarse y luego dar solución a lo que necesiten", ha concluido la fundadora y directora del centro de día de ADA-Alfaro.

El centro de día se encuentra en la calle Felipe IV de Alfaro y sus teléfonos de contacto son el 941182194 o el 627756901. Más información en ADA-ALFARO