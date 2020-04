La hostelería es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Los bares y restaurantes tuvieron que cerrar al inicio del estado de alarma y todo apunta a que serán de los últimos en volver a abrir al público.

Las plantillas de los restaurantes se encuentran hoy en situación de ERTE, a excepción de la venta a domicilio, y los restauradores soportan la presión e incertidumbre de pensar cuánto tiempo más tendrá que estar cerrado su local, si acudirá el mismo volumen clientes al reabrir con medidas preventivas de contagios, y cómo estará la motivación de sus equipos cuando se reincorporen.

Es previsible que cuando llegue ese momento, la situación no será nada favorable, ya que a los meses sin facturación se le sumarán agravantes como la caída del turismo internacional, los menores ingresos de las familias por la crisis, las inversiones en material de protección, las reducciones de aforo previstas y el miedo de algunos clientes a exponerse a contagios fuera de su casa.

Por ello, la start-up ‘Siltom Institute’, consciente de que para sobrevivir en el mercado será más necesario que nunca capacitar bien a los camareros, ofrece formación gratuita al personal de sala de los restaurantes para hacer disfrutar al cliente de una buena experiencia gastronómica, aplicando a la vez estrictos protocolos de prevención de contagios. Lo explica a COPE Rioja Maribel Bainat, CPO de la consultora.

Los restaurantes interesados pueden contactar con la consultora a través del correo electrómico info@siltom.com o de la web https://www.siltom.com/trainapp/

Perspectivas de futuro

Un informe de ‘Ernst & Young’ prevé que en España el sector HORECA pierda el 40% de su facturación, desaparezcan hasta 40.000 locales (el 15%) y 200.000 puestos de trabajo del millón setecientos mil que generaba antes de estallar la pandemia.

Los camareros son un perfil profesional con mucho impacto en las ventas de un restaurante y en sus reseñas online. Ahora bien. No todos han pasado por escuelas de hostelería, así que cada empresa debe formarles en su propia forma de hacer.

Bainat explica que “los restaurantes han digitalizado casi todos sus procedimientos internos, pero su gran asignatura pendiente sigue siendo la formación de bienvenida de nuevos empleados o ante cambios en la forma de trabajar. Cuando se conozca la fecha de reapertura, los grupos de restauración organizada dispondrán de un tiempo insuficiente para hacer capacitaciones presenciales en todos sus locales, así que la solución óptima puede ser prepararse para tener un buen control de que aprenden desde su Smartphone”.

Esta consultora lleva tres años implantando su novedosa metodología para contribuir a hacer crecer las ventas de equipos comerciales de grandes empresas como las farmacéuticas.

Ante las dificultades financieras que impone la pandemia, ‘Siltom’ va a reconvertir en donaciones solidarias la mayor parte de sus tarifas previstas para el sector hostelero. Para ello ha lanzado una campaña por la que formará a coste cero hasta 15 personas del equipo de sala de cada restaurante. Los grupos de restauración organizada con más de 100 empleados podrán personalizar el proyecto formativo standard con los protocolos o normativas internas que tengan establecidos y su imagen de marca.

“La nueva realidad requerirá cambios en el abordaje del cliente y en la manipulación higiénica de platos, utensilios e instalaciones. Como expertos en aprendizaje eficiente en adultos, con ‘Trainapp’ podemos aportar una forma motivadora de interiorizar y dominar los nuevos procesos por complejos que sean, y conseguir su aplicación práctica espontánea”, señala Bainat.

Diversos grupos de restauración con espíritu innovador han contactado ya con ‘Siltom’ para iniciar esta formación gamificada tan pronto sea posible.

La prevención del COVID-19 también ha despertado el interés de algunos ayuntamientos, que valoran utilizar ‘Trainapp’ como herramienta con la que contribuir a garantizar a sus habitantes la seguridad y excelencia de los restaurantes de su municipio.

Otra ventaja de la formación en formato de juego es que quien la realiza no la considera como una ‘carga de trabajo’, sino que aprender jugando en micro-sesiones de unos 10 minutos durante 2-3 semanas, resulta un divertido reto que puede ser bien recibido incluso durante un ERTE. Lo demuestran datos como que el 82% de usuarios de ‘Trainapp’ sigue jugando en sus días festivos. El confinamiento puede ser por tanto una oportunidad para crecer profesionalmente y sembrarse un mejor porvenir cuando se reprenda la actividad.

"Los empleados de la hostelería están viviendo con ansiedad la incertidumbre en su sector y les queremos ayudar a recuperar su motivación imprescindible en el trato con el público”, indica Bainat. “Los profesionales de sala bien formados disfrutan más de su trabajo, incrementan su capacidad de ingresos en propinas, tienen más oportunidades de promoción y se sienten más seguros en su puesto”. Además, concluye, “la ciencia ha comprobado que no funcionan las formaciones pasivas, intensivas, aburridas, unidireccionales y de impacto único, porque familiarizan con los conceptos, pero no ordenan las ideas ni dejan huella perdurable en la memoria. Por eso en 2020 haremos el esfuerzo de no cobrar por nuestros servicios a la hostelería apoyándoles en la medida de nuestras posibilidades, para que las dificultades económicas que impone el momento no les impidan adoptar metodologías de aprendizaje efectivas. Además, así los restauradores que dispongan de algún presupuesto de training lo podrán dedicar a elegir premios atractivos para sus mejores empleados en el juego”.