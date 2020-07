En plena temporada de verano, el número de desplazamientos en carretera aumenta de forma considerable. Sin embargo, este año la campaña de operación salida es completamente atípica. A pesar de que las previsiones de movilidad para el mes de agosto son aún inciertas, se estima que predomina el turismo nacional y que los desplazamientos son, fundamentalmente, en vehículo privado.

Por lo tanto, antes de iniciar el trayecto hacia el lugar de vacaciones, además de tener en cuenta el destino, es importante revisar qué cosas no pueden faltar dentro del vehículo. En este sentido, y con el fin de adaptarse a la nueva normalidad también en vacaciones, desde ALD Automotive, compañía de renting y gestión de flotas, han elaborado una lista de imprescindibles para realizar un viaje.

Documentación obligatoria

Se trata de elementos que ya eran obligatorios antes del impacto del COVID-19. Sin embargo, en la actualidad, es importante revisar que llevamos toda la documentación necesaria y, especialmente, que está en vigencia y en regla. Durante la declaración del Estado de Alarma, muchos conductores no pudieron renovar su carné de conducir o pasar la revisión de la ITV. Simplemente, hay que comprobar si es necesario actualizar esta documentación y tener en cuenta las listas de espera generadas en las administraciones públicas para la renovación de cualquiera de estos elementos.

Con todo ello, la documentación que no puede faltar en nuestro vehículo es:

● Permiso de circulación

● Tarjeta de inspección técnica

● Informe favorable de la última inspección

● DNI o pasaporte, carnet de conducir, etc

A los anteriores hay que sumar otros elementos que no son obligatorios pero sí recomendables, como la pegatina de la ITV, el recibo del seguro del coche o partes de accidentes.

Mascarillas

Esta es una novedad que se incorpora a la lista de cosas imprescindibles con la “nueva normalidad”. El uso de mascarilla no es obligatorio dentro del vehículo si se viaja con personas que conviven en el mismo domicilio. Sin embargo, si hay ocupantes que no residen juntos, su uso sí es obligatorio. No cumplir este precepto expone al conductor a multas de más de 100 euros.

Además, hay que recordar que la mascarilla sí es obligatoria, por ejemplo, para parar en una gasolinera, pagar un peaje o realizar cualquier otra compra.

También hay que tener en cuenta el destino elegido, ya que en la actualidad, en casi todas las comunidades autónomas es obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios.

Elementos de limpieza

Con la pandemia aún presente en nuestro país, es importante mantener las recomendaciones sanitarias para evitar contagios. Por ello, hay que seguir cuidando la higiene personal: contar con geles hidroalcohólicos es importante, aunque hay que tomar precauciones, ya que si se expone al calor puede entrañar algunos riesgos. También son recomendables los guantes.

Del mismo modo, tener en el vehículo elementos de limpieza será muy útil para el cuidado del coche. La recomendación es realizar una limpieza habitual del automóvil antes y después de su uso.

Otros elementos obligatorios e imprescindibles

A todos los anteriores, hay que sumar otra lista de cosas como el chaleco reflectante para averías del coche; los triángulos de emergencia, son obligatorios llevar al menos dos; y la rueda de repuesto o kit de reparación de pinchazos.

Si el trayecto es largo también es recomendable no olvidarse de otros elementos como botellas de agua, música agradable o gafas de sol para evitar deslumbramientos…

Cumpliendo con todas estas recomendaciones, solo queda abrocharse el cinturón y disfrutar del camino.