María Lozano trabaja en el departamento de marketing de 'The Wombat Company', y hoy ha incidido en COPE Rioja en la importancia que tiene para el mundo empresarial el marketing digital.

PREGUNTA: ¿Qué es el marketing de contenidos y porqué es tan importante hoy en día?

RESPUESTA: Es una estrategia de marketing enfocada a atraer posibles clientes a la empresa de manera natural, es decir, mediante contenido relevante y de interés que se distribuye en distintos canales. Esta es una de las vías más eficientes para llegar a nuestros públicos.

P: ¿Cómo trabajan el marketing de contendidos en 'Wombat'?

R: Podríamos decir que en términos de marketing contendidos existe un dúo dinámico que está formado por el blog y por las redes sociales. El blog es un canal de difusión de contendidos que nos va a permitir conectar con nuestros posibles clientes y la audiencia de nuestra empresa. Es decir, queremos que se informen de nuestro producto o servicio y de sus temas relacionados a través de nuestros artículos. Queremos ser la fuente de información en la que confíen. Además, trabajar el marketing de contendidos mediante un blog hará que nuestra página web sea cada vez más relevante y aparezca más arriba en los resultados de búsqueda de Google. Ojo con esto que no se trata de escribir lo primero que se nos ocurra, sino de basarnos en una estrategia de posicionamiento web previa, ya que si no en lugar de favorecernos, podemos estar jugando en nuestra contra o invirtiendo en un esfuerzo que no nos va a convertir. Por otro lado, las redes sociales son uno de los canales donde más tiempo invierte la gente en su día a día. A través de las redes sociales podemos difundir contenidos específicos. En wombat trabajamos el blog y las redes sociales de manera completaría. Así, conseguimos aportar mayor visibilidad a tus artículos y aprovechar el contenido relevante e interesante de nuestro blog para compartirlo a través de las redes.

P: Entonces, ¿recomiendan a una empresa empezar a hacer marketing de contendidos?

R: Por supuesto, el marketing de contenidos es el futuro. La publicidad tradicional es menos efectiva cada vez, y las empresas necesitan otros métodos que se ajusten a las necesidades reales de sus públicos. Trabajando esta estrategia lo que hacemos es que los clientes se acerquen a la empresa por sí mismos a través de proporcionarle contendido interesante y valioso para ellos.

