En nuestro espacio de salud deportiva de este martes, 9 de noviembre, el fisioterapeuta del Centro de Entrenamiento y Fisioterapia Salud Deportiva AlxenGerardo Moreno Sánchez, ha abordado los esguinces de tobillo, que es una afección muy común en todos los deportes y que no siempre se termina de tratar del todo correctamente, por lo que puede acarrear otros problemas más adelante.









PREGUNTA: ¿Qué son los esguinces de tobillo?

RESPUESTA: Es una lesión en el tejido ligamentoso que recubre el complejo articular del tobillo, debido a un sobre estiramiento que sufre dicho tejido, que puede ser producido por diversos motivos desde un mal apoyo del pie hasta un traumatismo directo sobre la articulación. En el tobillo se pueden afectar los ligamentos de la cara interna o de la cara externa siendo esta última la más frecuente.

P: ¿Que tipos de esguinces hay?

R: Se dividen según el el alcance de daño en el ligamento. Según el alcance del daño del ligamento se dividen en grado 1 donde existe una distensión del ligamento sin llegar a la rotura, grado 2 en el cual existe una rotura parcial del tejido ligamentoso y finalmente de grado 3 en el cual hay una rotura total del tejido ligamentoso. Estos grados determinarán el tiempo de retorno a la actividad deportiva en los de grado 1 la vuelta a la actividad deportiva es de alrededor de las 2 semanas hasta los 3 meses que puede llegar un esguince de grado 3.

P: ¿Hay tratamiento desde la fisioterapia?

R: Desde la fisioterapia empezamos a tratar los esguinces desde el primer día ayudando en el proceso inflamatorio para que la regeración sea lo más rápida posible, después progresivamente aportando carga a la articulación (la cual va ayudar en este proceso de regeneración), también tratando todas las disfunciones que se producen después de cualquier lesión ( tales como atrofia muscular, pérdida de propiocepcíon y déficit de estabilidad articular) y finalmente aclimantando a la persona para enfrentarse a sus actividades de la vida diaria.

P: ¿Por qué es tan importante tratarlo a tiempo y no solo guardar reposo?

R: Esto de tratarlo a tiempo es muy importante ya que la fisioterapia puede ayudar al proceso inflamatorio que se produce en los primeros compases de las lesiones, para que este sea más corto, mejor, menos doloroso y evitar complicaciones dentro de la lesión. Y no, al contrario de la que piensa la mayoría de la población no vale sólo con reposar unos días en casa hasta que se baje la hinchazón y después seguir con tu vida cotidiana de manera normal. Sino como he comentado anteriormente después de toda lesión, se producen una serie de disfunciones en todos los tejidos cercanos a la articulación lesionada, los cuales hay que tratar para tanto acortar los tiempos de regeneración como el evitar que se produzca una nueva lesión.

El Centro de Entrenamiento y Fisioterapia, Salud Deportiva Alxen está en Vara de Rey 70 de Logroño. Su teléfono es el 941 25 51 18 y su página web saluddeportivaalxen.com.