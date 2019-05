Rut Nieves cierra su trilogía con 'El amor de tu vida'

El espacio cultural Santos Ochoa de Logroño acoge esta tarde la presentación del libro con el que la escritora Rut Nieves cierra una trilogía que ha cambiado la vida a miles de lectores en nuestro país. Se titula 'El amor de tu vida' y nos ofrece algunas claves para conectar con la paz, el amor y la alegría que residen en nosotros mismos por el mero hecho de existir. Su autora se dedica a dar conferencias por toda España y este mediodía ha pasado por los micrófonos de Cope Rioja.

"Es un libro fundamental para encontrar el amor con mayúsculas, ese que reside dentro de nosotros y que somos capaces de expandirlo hacia otras personas, ya que 'El amor de tu vida' no es otro que el que rige tu existencia libre de apegos, debido a que lo único que nos separa de alcanzar nuestros sueños son los miedos", ha explicado la escritora.

Una de las ideas más importantes que Rut Nieves nos presenta en la obra es la desorientación que tenemos acerca del amor, al confundirlo con sufrimiento. "Esto se debe a que al desconocer uno, lo confundimos con el otro. La mayoría de las personas creen que amar duele, que para amar hay que luchar y sufrir. Y eso es falso, forma parte de nuestra confusión y de nuestra ignorancia", precisa la autora. "El amor no nos pide que luchemos, el amor sólo pide que dejemos de luchar y nos rindamos a él para experimentarlo. Por ello es necesario que desaprendamos esos conceptos erróneos que se han grabado en nuestro sistema de pensamiento todos estos años. El miedo a perder a alguien viene de la falta de confianza en uno mismo, de los sentimientos de culpabilidad o del miedo a no estar a la altura. Cuando somos conscientes de nuestro valor y nos sentimos seguros en una relación, no tenemos miedo a que nos dejen, ni siquiera nos lo planteamos", asegura Rut Nieves.

La hora del vermú en 'Casa Ríos'

Nuestro espacio gastronómico semanal, 'La hora del vermú', nos ha llevado hasta el número 5 de la céntrica calle San Agustín de Logroño. Allí se encuentra el 'De perdidos al Ríos', que acaba de cambiar de nombre. Ahora es 'Casa Ríos', si bien, "el nombre es lo único que cambia", tal y como ha confesado en antena su propietario y chef, Carlos Río, que incorpora a la plantilla a su hijo.

Entre las novedades gastronómicas del local se ofrece ahora un amplio surtido de conservas gallegas de calidad, que se suman a sus habituales tapas de siempre. "Queremos recuperar los vermús tradicionales a base de berberechos, almejas o mejillones que conforman ahora nuestra opción de laterríos", ha explicado el chef, quien también nos ha recordado otras opciones tradicionales de la casa (en las que no puede falta su delicioso milhojas de fuá) acompañadas por más de 70 referencias en vinos, entre ellas una amplia variedad de blancos gallegos.

'Casa Ríos' sigue disponiendo de varios comedores privados, de una amplia y coqueta terraza y de una cocina de excelente relación calidad/precio, aderezada por la simpatía y el mismo buen trato profesional de siempre. Reservas en el 941 50 20 86.

Túnel de Duques de Nájera

El concejal de Transporte Urbano, Tráfico y Vías Urbanas, Francisco Iglesias, ha comentado en antena los cambios registrados en el tráfico como consecuencia del cierre del túnel de Duques de Nájera.

Una serie de medidas que se mantendrán activas en esa zona de la ciudad mientras duren los trabajos, por un tiempo estimado superior a los 12 meses.