La Rioja detecta nueve casos de VIH en 2021

El presidente de la Comisión AntiSida, Javier Pinilla, explica que, durante este año 2021, se han detectado en La Rioja nueve casos de VIH y ha destacado que seis de ellos estaban en fase tardía.

Pinilla ha puesto el acento en la necesidad de conocer que sigue habiendo nuevos infectados. Ha destacado que la mayoría, salvo dos, son personas entre los 25 y los 45 años; por tanto, y ante esto, ha señalado una "relajación" entre la población joven y la que tiene prácticas sexuales de riesgo.

"Esto nos indica que tenemos que incidir en la sensibilización, que la gente se conciencie de que el VIH está entre nosotros y conocemos los medios para prevenir", ha aseverado. El cien por ciento de los contagios se han producido por relaciones sexuales y, en dos tercios de los casos, entre dos hombres.

Hoy, 1 de diciembre, se ha organizado el acto de sensibilización que cada año se celebra con motivo de la celebración del Día Mundial del Sida, en el Espolón logroñés.

Pinilla ha subrayado la importancia de la información y el diagnóstico precoz "para evitar que tengamos nuevos casos y que, cuando llegan al sistema sanitario, estén en fase tardía". En la actualidad, La Rioja alcanza un 85 por ciento de diagnóstico precoz, mientras el objetivo es alcanzar, en 2023, el noventa.

También, ha dicho, hay "mucho por lo que trabajar en la no discriminación, no estimagtización y concienciación de que se trata de una enfermedad de transmisión sexual más, eliminando los estigmas y la moralina". El objetivo es la "erradicación" de la enfermedad en el año 2030, que se basa, ha explicado, en dos pilares. El primero, en la investigación médica que ha proporcionado tratamientos "que no curan la enfermedad pero la hacen crónica, con una calidad de vida adecuada" desde 2005. En cuanto al segundo, el acceso universal a estos tratamientos.