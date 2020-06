Coincidiendo con el 75º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, acaba de ver la luz un libro que nos describe el horror nazi como nadie nos lo había contado hasta ahora. Con una extrema delicadeza que, no obstante, convierte al lector en testigo directo de las más abyectas aberraciones cometidas por los artífices del holocausto.

La escritora Reyes Monforte es la autora de esta entretenida y casi adictiva novela, "escrita con la letra más bonita del mundo, esa que consiguió convertir la historia más triste en la más bella".

La propia autora ha pasado este mediodía por los micrófonos de COPE Rioja no sólo para describrinos algunos de los personajes reales que sostienen la trama.

Monstruos de carne y hueso

Una noche de septiembre de 1943, un nuevo transporte llega al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada por la Alemania nazi.

Entre los miles de deportados viaja Ella, una joven judía francesa, acompañada de su familia y de su prometido, Joska, todos trasladados desde el campo de internamiento de Drancy, en Francia. Ya en el vagón de tren, Ella escribe su primera postal a petición de una joven pianista que no podía hacerlo porque le habían destrozado los dedos durante un interrogatorio de la Gestapo, al considerarla miembro de la resistencia francesa. Arrojaron la postal por una de las rendijas del vagón con la esperanza de que alguien la encontrara.

En el andén del tren se produce la primera selección. El capitán de las SS y doctor del campo, Josef Mengele, y la Jefa del Campo de Mujeres Auschwitz-Birkenau, Maria Mandel, reparan en la belleza de Ella. No tardan en descubrir que, además de una bonita caligrafía, conoce varios idiomas, lo que la llevará a ser utilizada como intérprete de los deportados ante las SS, incorporarse como copista en la Orquesta de Mujeres dirigida por Alma Rosé, y entrar a trabajar en el Bloque Kanada, el barracón donde se clasificaban las pertenencias de los deportados. El Bloque Kanada es el barracón donde todas las presas quieren trabajar porque allí se organizan y clasifican los equipajes y las pertenencias de los deportados y se encuentra todo lo que no hay en el campo. “¿No has visto todo lo que hay aquí? No falta de nada: comida, ropa, joyas, libros, discos, instrumentos musicales, perfumes, zapatos, diamantes, billetes, oro ... Es el bloque con más riqueza del campo. Así debe de ser Canadá, un país lleno de oportunidades y de fortuna, una tierra prometida. Además, allí no hay guerra, es el paraíso. ¿Cómo íbamos a llamar a este oasis en mitad del infierno?”

Es allí donde Ella empieza a encontrar postales, fotografías y retratos familiares de los prisioneros y decide guardarlas para escribir en ellas los nombres de esas personas y sus historias. Teme que un día todo aquello desaparezca y nadie sepa lo que pasó allí dentro ni tampoco se conozca la identidad de las personas que fueron asesinadas. No solo recoge y esconde las fotografías, sino que hace acopio de las postales que las autoridades del campo, con Maria Mandel al frente, entregan a los deportados obligándoles a escribir a sus familiares con el objetivo oculto de saber la dirección donde se encuentran. “25 palabras, incluyendo dirección y destinatario. Decidles que estáis bien de salud y que os envíen paquetes ”. Ese era el mandato de las SS. No les permitían escribir nada más.

Como la escritura en el campo está prohibida bajo pena de muerte, Ella tiene que esconder las postales y las fotografías en un lugar seguro para no ser descubierta. «No pudo evitar sonreír ante la afirmación de Himmler: “Una página gloriosa de nuestra historia que nunca será escrita”. Se acordó de su caligrafía en el reverso de las postales y de las fotografías que rescataba de los equipajes de los deportados. Claro que sería escrita, aunque tuvieran que desenterrarla del subsuelo de Auschwitz para poder leerla. Comprendió que era un sentimiento absurdo pero, por un instante, se sintió victoriosa sobre el mismísimo jefe de las SS». Mientras todo esto ocurre, Ella sufre el infierno de verse convertida en la mascota judía de Maria Mandel y en una de las favoritas del doctor Mengele, lo que le permite observar sus espantosos experimentos.