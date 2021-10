La reina Letizia valora el Seminario de Lengua y Periodismo de San Millán de la Cogolla: "camino de progreso"

La reina ha resaltado este miércoles que en los seminarios sobre lenguaje y periodismo se pueden proyectar las ideas y las reflexiones de ponentes y divulgadores "para marcar un camino de evolución y progreso".

La reina ha clausurado en San Millán de la Cogolla la decimoquinta edición del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: "Bulos científicos: periodismo y lengua como armas de defensa", organizado por las fundaciones San Millán de la Cogolla y FundéuRAE, promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española.

En una breve intervención, doña Letizia ha agradecido a los organizadores y a los divulgadores y ponentes que han participado, también por su "amabilidad" a los que se han quedado tras la jornada de ayer, por "dotar de contenido" este seminario.

"Aunque no lo notéis, lo que habéis hecho y sobre lo que habéis pensado en la jornada de ayer y de hoy es muy importante, es muy valioso y muy útil, porque llevo muchos seminarios y muchas conclusiones y es un pensamiento que queda, permanece y permea", ha subrayado.

Estas palabras las ha pronunciado tras la lección de clausura pronunciada por el científico, historiador de la ciencia y académico de la RAE, José Manuel Sánchez Ron.

La Reina Letizia ha clausurado este miércoles, en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, la quince edición del Senminario Internacional de la Lengua y el Periodismo, que, estos días, se ha celebrado en este enclave riojano, centrado en esta ocasión en los 'Bulos científicos: periodismo y lengua como armas de defensa', especialmente relacionado con la pandemia por Covid-19.

En unas palabra finales que ha dedicado Su Majestad a los presentes, ha aprovechado para agradecer a todos los participantes en el Seminario sus aportaciones "con las que habéis dotado de contenido al seminario, y son ya muchos, que, al final lo que hace es proyectar vuestras ideas, reflexiones, pensamiento crítico y activo para marcar ese camino de evolución y de progreso".

Al finalizar el debate, la Reina ha agradecido a los asistentes su participación y valorado sus ideas y reflexiones:



— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 6, 2021

"Por eso -ha añadido Doña Letizia- yo creo que, aunque no lo notéis, lo que habéis habéis hecho y sobre lo que habéis pensado en la jornada de ayer y en la de hoy es importante, es muy valioso y, sobre todo, es muy útil. Aunque ahora os parezca muy reciente, porque llevo muchos seminarios, muchas conclusiones y es un pensamiento que queda, que permanece, que permea y que es muy útil. Muchas gracias a todos".

La Reina ha clausurado, en San Millán de la Cogolla, el XV "Seminario Internacional de Lengua y Periodismo", de @fsanmillan y @Fundeu, sobre la importancia de la lengua para informar con rigor y acercar la ciencia al público general. #lenguaypandemia

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 6, 2021

A su llegada, sobre las 11,30 horas de la mañana, la Reina, ataviada con unos pantalones pitillos negros con efecto cuero, y una chaqueta-joya larga en pata de gallo con predominio del blanco que ha combinado con unos altísimos tacones negros, y acompañada por la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha sido recibida por la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, y la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, o la alcaldesa de San Millán, entre otras autoridades.

Ya en el patio central del Monasterio, como suele ser habitual en estas visitas, Doña Letizia ha tenido ocasión de charlar con un grupo de seis niños del CRA 'Entrevalles', ubicado en la cercana localidad de Badarán.

Los pequeños, de 1º, 2º, 4º y 6º de Primaria, han entregado a la monarca sus dibujos, en los que habían ilustrado coronas, corazones, castillos y hasta un caballo, acompañado de un piropo en el que el pequeño Yousef le decía a la Reina "Este caballo es hermoso, pero no tanto como tú". Una frase que, como ha contado el chaval, "me ha dicho que no leía en voz alta porque le daba vergüenza".

Junto con sus profesores Ana y Héctor, los niños, "que estaban muy emocionados con este día", han podido departir unos minutos con Doña Letizia, de la que han afirmado que "es muy maja", que "es muy alta, aunque lleva muchos tacones" o, incluso, que la esperaban "con la corona puesta".

Acto seguido, la Reina ha realizado el saludo protocolario a las autoridades, entre las que se han incluido, junto a Andreu y Marrodán, el consejero de Educación de La Rioja, Pedro Uruñuela; el abad del Monasterio de San Millán, o la directora de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, entre otras personalidades.

'CIENCIA Y PERIODISMO'

Acto seguido, y una vez ya en el interior del Monasterio, la presidenta riojana, Concha Andreu, ha abierto la sesión, con una intervención en la que ha incidido en el nuevo proyecto del Valle de la Lengua. "Vamos a aprovechar la historia y el patrimonio riojano para impulsar un proyecto que transformará el valle del Cárdenas y lo convertirá en el Valle de la Lengua, reafirmando así lo que este monasterio siempre fue: referencia en conocimiento y cuna del español", ha relatado Andreu.

En este sentidio, ha señalado que el proyecto se va a desarrollar "en el mejor contexto posible: en el marco de un proyecto estratégico nacional", en referencia al PERTE En Español-Valle de la Lengua que el presidente Sánchrez anunció el pasado viernes. Y ha destacado que, aunque Valle de la Lengua debe implicar a toda la comunidad hispanohablante, es un proyecto que "nace y se impulsa desde La Rioja".

En concreto, la presidenta ha explicado que Valle de la Lengua prevé la creación de un corpus, "la mayor base de datos de contenidos en español del mundo", anotada y estructurada, con el fin de que los algoritmos informáticos la interpreten y comprendan. Esto permitirá tomar mejores decisiones basadas en la gran cantidad de datos generados en español y posibilitará que empresas de todos los sectores desarrollen aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

La presidenta ha desglosado, además, otras líneas de actuación del proyecto, como el impulso a la publicación científica en español en colaboración con Dialnet y la creación de un campus de aprendizaje de español que se extenderá por todo el valle y que se complementará con el desarrollo de una oferta turística singular: un "gran museo digitalizado en torno a la lengua" en el que se mostrará a los visitantes "el origen y el futuro del español".

A esta oferta se sumará un extenso programa cultural y de ocio para los estudiantes, pero también para científicos, escritores, investigadores, traductores, artistas y creadores en español que trabajen y se establezcan en la zona.

Tras las palabras de Andreu, se ha desarrollado la Mesa Redonda 'Covid, divulgación y periodismo científico: los retos de la pandemia', en la que han participado Esther Samper, David Callejo, Pampa G. Molina, Josefa Gómez de Enterría y Cristina González, moderados por Soledad Puértolas.

Y, para cerrar el evento, el científico y académico de la Lengua José Manuel Sánchez Ron, ha impartido la lección de clausura, titulada 'Ciencia y periodismo', en la que ha recordado la importancia "de las claves del buen periodismo", especialmente la verificación "que es esencial en los medios de comunicación, ¿porqué no también en la ciencia?".

En sus palabras, "los científicos a veces están acuciados por la necesidad de ser conocidos, porque eso supone fondos para sus investigaciones, y, en esta línea, avanzan promesas de unos resultados que hace que nos entusiasmemos, como avances contra el cáncer o el alzheimer, pero luego, eso no se concreta en nada, por eso es necesaria la verificación".

Ha considerado que "es importante tanto enseñar o explicar los conceptos como también ser capaz de escribirlos" y transmitirlos, y, sobre esa base, se ha preguntado la razón de "por qué puede ser Bob Dylan Premio Nobel de Literatura y no puede serlo Carl Sagan por ejemplo".

Y, por último, se ha cuestionado el hecho de que, con la pandemia, la ciencia "parece que ha quedado reducida la medicina o la biomedicina, y eso perjudica al resto de las disciplinas científicas". Con todo, ha afirmado que, a su juicio, "los medios de comunicación lo han hecho bien durante la pandemia, su labor ha sido muy de agradecer", aunque también ha encontrado fallos de comunicación en algunos momentos y aspectos.