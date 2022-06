Si te han invitado a una boda, seguro que te surgen muchas dudas: ¿Qué look escojo para ese día? ¿Puedo ir con pareja? ¿Con quién me sentarán en la mesa del banquete?... Pero si una cuestión acecha a todos los invitados a una celebración como esta es, sin duda alguna, ¿cuánto dinero doy como invitado a una boda?

Bodas.net, web de referencia en el sector nupcial, resuelve la gran incógnita y ofrece algunos consejos para saber qué regalo hacer a la pareja que dará el ‘sí, quiero’. Además, la web ha desarrollado una calculadora que permite saber cuál es la cantidad apropiada que se debe dar como regalo, según el parentesco, cercanía y otras variables.

¿Qué esperan recibir las parejas como regalo de boda?

Fotografía: La Masía Moments (bodas.net)









Actualmente, en España, 9 de cada 10 parejas que se casan ya convive antes de dar el ‘sí, quiero’, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de ESADE, Carles Torrecilla, y Google. Una situación que le quita fuerza a la tradición de regalar decoración y electrodomésticos. Así lo confirma una encuesta de Bodas.net: el 82% de las parejas prefiere recibir dinero como regalo del gran día. Y este deseo, para la gran mayoría, se convierte en realidad ya que el 75% de los recién casados confirma haber recibido dinero por parte de sus amigos y familiares.

Pero, ¿cuál es la cifra que esperan recibir? Según un estudio de la citada web, 6 de cada 10 parejas que están organizando su boda consideran que el valor más adecuado sería entre los 100€ y 200€. No obstante, el 18% no señala ningún valor y considera que sus invitados tienen que dar la cifra que les haga sentir más cómodos y solo el 3% contesta que no quiere dinero ni regalos en general.

La herramienta que ayuda a descifrar el valor a regalar









En nuestro país, la pauta más extendida para los amigos y familiares que entregan dinero es, como mínimo, poder cubrir el coste del menú. Y, ¿cómo se puede averiguar esto? En España, el coste medio de una boda está en los 20.500 euros y el número medio de invitados que asisten es de 130. Si se toman en consideración estas cifras, cada invitado tendría que dar unos 150/160 euros, en el caso de querer cubrir únicamente el coste del menú.

Para los que quieran acercarse aún más a la cifra, otro truco sería acudir a webs de directorio de profesionales como el de Bodas.net y buscar el espacio en el que se va a celebrar la boda. En los escaparates online de los espacios o caterings aparecen los precios mínimos de sus menús, así los invitados pueden tener una idea más aproximada del valor del cubierto.

Fotografía: Lima de Miguel (bodas.net)









No obstante, Bodas.net ha desarrollado una herramienta mucho más precisa para hacer este cálculo, que seguro será de ayuda para todos los invitados e invitadas. Se trata de una calculadora que, respondiendo a algunas preguntas como la relación que se tiene con la pareja, el tipo de boda, si se asiste solo o acompañado, si se tienen gastos extras como transporte o alojamiento… ayuda a calcular la cantidad exacta que dar como regalo.

En este sentido, después del breve cuestionario, la herramienta otorga unos rangos de precios recomendados. Por ejemplo, si no se tiene pensado asistir a la boda y la relación con la pareja no es muy estrecha, pero se quiere tener algún detalle, unos 100 euros sería la cifra ideal. En cambio, si se asiste y, además, la relación con la pareja es cercana y se es amigo desde hace mucho tiempo, unos 200/300 euros sería el valor adecuado. Además, para aquellos invitados que prefieran no entregar dinero, la calculadora también proporciona ideas de regalos del valor aconsejado.

Los regalos físicos siguen siendo para los invitados la forma más extendida de agradecer a la pareja que haya querido compartir un momento tan especial con ellos. Sin embargo, no hay que olvidar que el verdadero regalo es compartir, precisamente, la celebración del amor junto a amigos y familiares. Y es que las miradas, los abrazos, los gestos y las palabras de cariño se convierten en el presente más cotizado, sobre todo después de haberlos echado tanto en falta.