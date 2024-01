La Consejería de Salud de La Rioja recomienda pero no obliga a usar mascarilla en centros sanitarios

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, se ha mostrado este lunes contraria a las propuestas del Ministerio de Sanidad de recuperar la mascarilla "obligatoria" en centros sanitarios y sociosanitarios y a la posibilidad de autojustificar una baja laboral, porque “no estamos ante una pandemia como la del año 2020”.

Martín ha realizado estas declaraciones en un encuentro informativo, posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que también ha participado la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez.

La consejera ha indicado que no existe “incidencia suficiente como para hacer que parezca que estamos en una pandemia de la covid cuando estamos en una gripe como todos los años", y "en este momento no hay razones para hablar, ni de colapso, ni de medidas como la mascarilla obligatoria”.

“Si nosotros tuviéramos esos picos que ya se han alcanzado en otras comunidades autónomas, sí que diríamos mascarilla obligatoria, pero, en principio, con una recomendación y la corresponsabilidad y educación de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios es suficiente”, ha precisado la consejera riojana de Salud.

Respecto a las bajas médicas autojustificadas, Martín ha expresado que “no ha dado tiempo a estudiar esta medida, hay que ver de épocas anteriores qué consecuencias tiene y, a partir de ellas, trabajar con los técnicos competentes en la materia para que digan si esto es recomendable o no”.

“Es cierto que hay que desburocratizar, pero no banalizar", ha subrayado la consejera, para quien "lo importante es agilizar esa burocracia" y le parece que "hay otras medidas intermedias, pero no quitar de en medio a los médicos de Atención Primaria a la hora de dar bajas a no ser que haya situaciones de verdadera preocupación o como en el caso de la pandemia de covid que tuvimos”.