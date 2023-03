Raúl, matrona en La Rioja: "Al principio a las mujeres les choca pero con cariño y ciencia se les olvida"

Raúl es un alfareño de 42 años que trabaja como matrón en La Rioja desde 2007. Un hombre en un mundo de mujeres. Raúl se enamoró de su profesión gracias a una matrona que ejercía con pasión su labor y que fue su profesora en Enfermería. Su elección nada tiene que ver con el sexo, sino con las ganas y el cariño que le pongas a tu trabajo.

Nos cuenta en COPE que trata de poner ciencia y cariño a su labor diaria, acompaña a las mujeres en las etapas más importantes de su vida. Les prepara para el parto y les atiende en el paritorio.

En un mundo femenino, los matrones siguen siendo minoría. En La Rioja trabajan tres y hay un estudiante de matrón en el Hospital San Pedro. ¿Se siguen sorprendiendo las mujeres cuando se encuentran con Raúl? Parece que sí, pero esa sorpresa pronto se convierte en confianza:

Audio





Raúl Segura Del Arco, tiene 42 años y cuatro hijos. Cursó sus estudios de Diplomado en Enfermería y posteriormente realizó la especialidad de Matrona (Enfermería obstétrico-ginecológica).

Audio





"Mi familia y ser Matrona son las pasiones de mi vida. Cada día que pasa me doy cuenta que ser Matrona es una de las profesiones más maravillosas que existen. Estar en uno de los momentos más mágicos que suceden dentro de la vida de una familia, como es el nacimiento de un hijo, es un verdadero privilegio. Privilegio de convivir con las familias en unos momentos llenos de emociones, de alegrías, a veces de tristezas y poder acompañarles en ese proceso vital, es algo que llena tu profesión y hace que te esfuerces cada día más, para dar la mejor atención. Es una profesión que te exige formación continuada y un gran esfuerzo, pues no tiene horarios; una pareja te puede necesitar a cualquier hora y cualquier día. Para seguir con esta motivación y entrega tienes que tener una familia que te arrope, que te comprenda el esfuerzo que haces, disfrute contigo en las alegrías, pero también que sepa sostenerte en los momentos duros. El haber tenido cuatro hijos y haber pasado por el proceso de embarazo, parto y actualmente viviendo la crianza, me ha permitido entender mejor los sentimientos, dudas, miedos, alegrías.... que tiene una pareja durante todo el proceso. Como Matrona, me esfuerzo por dar una atención profesional, con cariño, cercana, completa e integral. De cada parto, de cada familia....siempre guardo algo especial en mi memoria que me recuerda a esa pareja, a ese bebé... algo que he aprendido de ellos...y esto es algo que te motiva seguir cada día, dando todo por el bienestar de madre, bebé y familia. En muchos casos, te acaban uniendo lazos de amistad a muchas familias a las que has conocido, aparte de los propios lazos de relación profesional-paciente".