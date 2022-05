¿Qué son y para qué sirven las juntas de distrito de Logroño?

Este mediodía de jueves, 19 de mayo, hemos compartido conversación con Eva Loza, concejal de Personal en el Ayuntamiento de Logroño, además de máxima responsable de las Juntas de Distrito de la capital riojana. Órganos de participación ciudadana cuya utilidad y características hemos analizado en COPE Rioja.

"Se trata de unos órganos de participación ciudadana muy potentes, que pueden adoptar muchas decisiones. Son consecuencia de la Ley de Grandes Ciudades y en Logroño hay cinco, que coinciden con los cinco distritos en los que se divide la ciudad, cada uno con sus particularidades y su idiosincrasia: Norte, Sur, Este, Oeste y Centro", ha aclarado la edil.

Durante toda esta semana se han ido celebrando reuniones de las juntas de distrito Norte, Oeste y Centro, y para los próximos días sucederá lo mismo con las del Este y Sur de la ciudad. "Su principal cometido es tener una relación bidireccional entre sus miembros (representantes de asociaciones vecinales, comerciantes, mayores, vecinos, padres...) y la Corporación municipal. A final de año, en diciembre, se establece un calendario para celebrar reuniones ordinarias de carácter trimestral, y extraordinarias siempre que sea necesario", explica Loza.

"Sus miembros se renuevan cada mandato municipal, pero también hay personas que pueden repetir por diferentes circunstancias", precisa la edil. "Estos días, y como consecuencia de las obras que están en ejecución en Logroño, hemos abordado la urbanización de Vara de Rey o República Argentina, o la situación social de las diferentes zonas de la ciudad porque, como consecuencia de la pandemia, se han incrementado mucho las situaciones de vulnerabilidad o los problemas relacionados con la salud mental, y queríamos que un trabajador social explicara qué servicios ofrece el Ayuntamiento a los vecinos".

Loza también ha confirmado la aprobación de la propuesta de subvenciones para las asociaciones vecinales y las ayudas para las asociaciones de madres y padres de cada uno de los distritos. "No aprobamos las de los comerciantes porque todavía no estaban fiscalizadas para la fecha de la reunión, pero celebraremos un encuentro extraordinario para que no tengan que esperar más de lo necesario", ha concluido la responsable y presidenta de todas las juntas de distrito de la capital riojana.