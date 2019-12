¿Qué es lo que sucedió en Zaldierna?

Los Bomberos del CEIS Rioja sofocaron un incendio en una casa de tres alturas de la aldea de Zaldierna en la madrugada de este domingo, 8 de diciembre. A pesar de que los daños fueron considerables, no hubo que lamentar heridos, tal y como apuntaban desde SOS RIOJA 112. En concreto, explican desde el Centro de Coordinación, fue un particular quien daba la voz de alarma sobre las 02,45 horas de este pasado domingo y hasta el lugar de los hechos se personaban, además de los bomberos, la Guardia Civil y una ambulancia del Servicio Riojano de Salud en preventivo. Tras la intervención, los bomberos explicaban que se quemaba el tejado y la planta alta de una casa antigua. De momento se desconoce el origen del fuego y tampoco han podido medir en qué grado está comprometida la estructura del inmueble hasta que se realice una evaluación posterior.

Recoge el diario digital NueveCuatroUno que tres héroes evitaron una tragedia mayor, "Podría haber ardido toda la aldea". "Eduardo, Pedro y Jesús. Son los tres héroes -aunque reniegan de ser reconocidos como tales- cuya intervención resultó clave en el incendio declarado en la aldea. Explica al digital, Eduardo Peiró, que "se encontraba en una vivienda contigua cuando las llamas empezaron a manifestarse". Eduardo, cuenta NueveCuatroUno, está familiarizado con los incendios. No en vano, el pasado mes de octubre se jubiló tras 35 años de servicio como bombero.

("Entré rápido a apagar la chimenea de la planta baja y vi que había mucha carga de calor en la zona alta de la casa, que es donde estaba el fuego", explica. Y aquí es donde intervienen los otros dos protagonistas de esta historia: Pedro y Jesús. En sus casas guardaban las mangueras que Eduardo necesitaba para comandar la lucha contra las llamas: «Soy uno más; tengo la experiencia, sí, pero sin los equipos no podía haber hecho nada». Con las gomas en su poder, llegó el momento de pasar a la acción: «Cerré la puerta para que no circulase el oxígeno (y evitar así la expansión del fuego) y subimos al tejado para acotar el fuego mientras llegaban los bomberos», relata Eduardo. De no haberlas perimetrado, las llamas podían haber causado grandes estragos en una aldea «con calles de metro y medio de ancho; no sé si se podía haber quemado todo el pueblo pero sí varias casas, porque prácticamente se puede recorrer la aldea de tejado en tejado». En torno a una hora después, los bomberos llegaron a Zaldierna y consumaron el trabajo iniciado por Eduardo, con la ayuda de Pedro y Jesús. https://nuevecuatrouno.com/2019/12/08/heroes-incendio-casa-zaldierna-bombero-jubilado-vecinos/.)

Zaldierna es una aldea de La Rioja (España), en las proximidades deEzcaray. Está situado en el valle del Oja, junto al barranco de Cilbarna y atravesado por el río Zambullón, y se cree que sus primeros habitantes llegaron en el siglo X o siglo XI. Fue una aldea de importancia en la zona del entorno de Ezcaray, por lo que se la denominaba "la capital de las aldeas". Basa su economía en el ganado vacuno, y actualmente también en el turismo, a raíz del turismo creciente desarrollo en el vecino Ezcaray, por lo que la zona está revitalizándose y cuenta con dos casas rurales.