La 'peineta' de una sanitaria que estalla contra quienes no cumplen las medidas anti COVID: "Que os den"

Una celadora ha estallado en redes sociales ante el incremento de contagios de las últimas semanas. Según explica, la presión hospitalaria comienza a crecer y ahora son los jóvenes los que ingresan, en algunos casos con su salud comprometida.

En un extenso post publicado en Facebook muestra una fotografía en la que se ve a la sanitaria haciendo una 'peineta'. "Por una vez voy a aparcar mi educación y me voy a permitir el gesto: ¡Que os den!", exclama.

Un mensaje que se dirige a quienes, lejos de tener prudencia, están actuando de forma temeraria: "Por los 600 que decidisteis celebrar una boda de dos días con su juerga correspondiente y nos estáis ahora colapsando la urgencias. Eso sí, exigiendo "ahora" espacio y atención rápida. Y por vosotros ,que la botellona del finde no se podía desaprovechar y nos espestáis que sois jóvenes y tenéis que" VIVIR" ,donde dejáis el espíritu indomable y aventurero cuándo llegáis cagaitos y lloriqueais con el primer hisopo del test de antígenos?", señala.

Y su relato continúa con detalles, "esta noche de guardia ha entrado una chica joven en la ambulancia directamente a UCI donde ya hay dos módulos completos y acondicionando un tercero. Y con gente muy joven. La joven entubada que acaba de dar a luz con su bebé prematuro también malo, son vuestras "víctimas colaterales".

Y continúa con otros ejemplos concretos, "o el auxiliar de biblioteca de 29 con un contrato de verano que he ingresado en planta covid ,y al que aunque por todo el camino y es largo, he intentado animar y quitarle algo del miedo y pánico que llevaba y el que me decía que había dejado mujer y niños chicos en su casa y de los que estaba muy preocupados".

"Y compañeros que estamos cayendo otra vez como moscas", advirtiendo que los sanitarios vuelven a correr peligro.

Isabel Núñez, celadorfa del Sistema Andaluz de Salud, trabaja en un hospital de Málaga y se ha hecho viral por este monumental y desesperado enfado contra los que no cumplen las medidas.