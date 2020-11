Pablo Ramírez Arribas es fisioterapeuta del Centro de entrenamiento y fisioterapia Salud Deportiva Alxen (Vara de Rey, 70. 941255118) y este mediodía ha hablado en COPE Rioja de la lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), que se encuentra entre las más comunes en deportes de contacto. Según él, afecta a un 3% en deportistas aficionados, la mayoría de ellas se producen sin contacto y además se ha incrementado en menores de 18 años de manera importante durante estos años.

"El LCA es uno de los cuatro ligamentos principales que nos vamos a encontrar en la articulación de la rodilla y como tal se va a encargar de estabilizar de forma pasiva la rodilla. En este caso, el LCA va a estabilizar la tibia sobre el fémur evitando que ésta realice una traslación anterior y una rotación interna. En el momento en que las fuerzas externas sobrepasan los límites del ligamento se produce la lesión del LCA", explica el fisioterapeuta.

P.- ¿Por qué esta lesión tiene una incidencia tan alta entre los deportistas?

R.- Esta lesión está muy extendida en deportes donde se incluyen gestos específicos de pivotaje y salto a altas velocidades como el fútbol, balonmano, baloncesto... Estos dos gestos son los mecanismos más frecuentes de lesión ya que en ellos se produce un valgo dinámico de rodilla (valgo+ligera flexión+rotación interna de tibia) donde el LCA no puede soportar tanta fuerza. - La lesión del LCA sigue teniendo tanta incidencia debido a que no hay una sola causa que provoque dicha lesión, sino que existen muchos factores que influyen en ello, desde el sexo,factores hormonales, la anatomía del deportista (no modificables)... hasta factores musculares y de mecánica del jugador (modificables)

P.- ¿Existe alguna forma de evitar que la gente sufra esta lesión?

R.- Como en cualquier otra lesión, es imposible reducir al 100% la incidencia lesiva, pero sí que podemos reducir el riesgo mediante un programa de prevención en el que tenga como objetivo aquellos factores sobre los que podemos trabajar como el control neuromuscular, la corrección del gesto deportivo (salto o pivotaje) o el trabajo muscular de isquiotibiales y estabilizadores de cadera.

