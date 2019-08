PSOE y Podemos "avanzan" y mantienen el hermetismo en su negociación en La Rioja

El PSOE y Podemos-Equo "avanzan" en su negociación para la formación del Gobierno de La Rioja y mantienen su hermetismo y mutismo sobre el contenido de la misma, que prevén que durará "varios días".

El Parlamento de La Rioja acoge este martes la segunda reunión de esta negociación, retomada ayer, lunes, después de que el pasado 18 de julio no prosperase la investidura de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, al no contar con el voto de la diputada de Podemos, Raquel Romero.

El secretario general del PSOE de La Rioja y uno de los negociadores, Francisco Ocón, al llegar este martes a la Cámara, ha respondido con un "sí" a la pregunta de los periodistas sobre si se ha avanzado desde que ayer se reanudaran las conversaciones con Podemos.

Ha insistido en que "van para días" estas conversaciones y ha subrayado que el ánimo está "bien"; mientras que Andreu ha bromeado con los periodistas al indicar que habían llegado al Parlamento por una calle distinta a la de ayer para que no les vieran.

Romero no ha hecho declaraciones a los periodistas al llegar al Parlamento, a donde las delegaciones del PSOE y Podemos se han incorporado de forma separada y sin posar para los medios de comunicación, lo que sí hicieron ayer, cuando ya avanzaron su deseo de no comentar el desarrollo de las reuniones hasta que no finalicen.

Las delegaciones riojanas del PSOE y Podemos-Equo retomaron ayer las negociaciones después de 25 días de la investidura fallida de Andreu en julio, que no logró la mayoría necesaria al contar solo con los 15 votos socialistas y el de la diputada de IU, Henar Moreno, tras la firma de un acuerdo programático.

Votaron en contra los 12 diputados del PP, los 4 de Ciudadanos y Romero, una vez que el PSOE no aceptó su propuesta de que Podemos formara parte del futuro Consejo de Gobierno de La Rioja al más alto nivel; mientras que los socialistas le ofrecieron tres cargos intermedios, pero no de titularidad de consejerías.