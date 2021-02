Planeta Agua: "Se está alimentando al monstruo de internet y sentenciando de muerte al comercio de proximidad"

El comercio de La Rioja se planta esta tarde como señal de protesta. Los comerciantes saldrán a las puertas de sus establecimientos durante diez minutos porque quieren que se les escuche ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de La Rioja tras haber solicitado una reunión urgente con la presidenta regional.

Y es que, el comercio no esencial se encuentra en una situación crítica. Guillermo Gómez Ribé, propietario de la tienda especializada en artículos para deportes al aire libre Planeta Agua de Logroño, recuerda que no son locales masificados y que, con el cierre, crece el gigante on line que aplastará al comercio de barrio:

El sector comercial minorista de La Rioja realizará esta tarde, a las 20 horas, un plante en cada establecimiento, una convocatoria y una medida que toman los comerciantes transcurridos diez días desde que se solicitó una reunión urgente con la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu.

La convocatoria parte de FER Comercio y la Cámara de Comercio, en colaboración con la mayoría de las asociaciones comerciales de La Rioja y otros sectores de actividad económica de la región, que se suman a las protesta.

Al no haber respuesta y encontrarse en una situación crítica por el cierre del comercio no esencial, el colectivo de empresario y autónomos ha decidido llevar a cabo un plante de 10 minutos en cada establecimiento. Durante este acto de protesta exhibirá una vela en señal de duelo con los establecimientos apagados y un cartel con estos lemas: #ComercioSeguro #TenemosUnPlan #ReaperturaYa #AyudasDirectas

Precisamente, la reunión solicitada a la presidenta tiene como objetivo presentarle un plan de desescalada para reabrir los establecimientos con las máximas garantías de seguridad y confianza para los clientes. Un plan seguro un comercio seguro.

El sector "es consciente de que la prioridad de las autoridades sanitarias es la salud frente a la pandemia, pero considera que la reapertura es factible y no implicaría el aumento de los casos de contagio entre la población, como se ha demostrado".

El comercio "no puede seguir sufriendo esta situación tan dramática con 11 meses de cierres, restricciones y limitaciones que han agravado su situación de abandono por parte de las administraciones públicas, sin un marco de ayudas directas, sin exoneraciones en los gastos fijos y sin ingresos para afrontar estos pagos".

Miles de familias y empleos "están pendiendo de un hilo y, por lo tanto, no se puede retrasar más un plan vital para el comercio de la región y de nuestras comarcas y municipios".