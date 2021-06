Colectivos en defensa de la sanidad contra el Plan de Atención Continuada en La Rioja: "Solo esconde recortes"

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja advierte al Gobierno regional que "no descarta acudir a la vía judicial" para defender "los intereses de los profesionales sanitarios, colectivos y riojanos" ante el recientemente anunciado Plan de Atención Continuada ya que "no cuenta con consenso, no ha habido diálogo" y solo esconde "recortes".

Así se ha pronunciado este miércoles el portavoz de la Plataforma, Javier Granda, quien ha asegurado que la concentración de este viernes prevista en el CARPA sigue vigente con el fin de "tratar de paralizar los recortes que han puesto en marcha desde el Gobierno".

Granda ha explicado que "ante el cúmulo de despropósitos" de la Consejería de Salud "y los vaivenes" se está produciendo "una inestabilidad que hace imposible que cualquier proyecto que quieran poner en marcha tenga racionalidad".

Además, "esa inestabilidad se vive permanentemente desde que se nombró a Sara Alba como consejera de Salud y repercute en su gestión". Ante esta situación, "en ocasiones nos hemos preguntado que quién está al timón del barco sanitario" y critican desde la Plataforma que "no es de recibo que el Gobierno anuncie un plan de mejora para la atención continuada de las urgencias y lo que realmente sea es un plan de recortes".

También lamentan que "no ha habido diálogo" y todo ello es debido, a juicio de la Plataforma, "por la soberbia que emana la Consejería". Por todo ello, ha indicado, "se puede decir que en la Consejería de Salud, por mucho que se diga, no se escucha a nadie. Las decisiones que allí se toman son casi en exclusivas por parte de la propia Consejería".

Desde la Plataforma consideran, además, que con este nuevo plan "se parte a La Rioja en dos" y ante ello Javier Granda se pregunta por qué este plan "no se aplica en La Rioja Alta, por ejemplo, ¿cuáles son las razones?".

"UNANIMIDAD" EN CONTRA DE ESTE PLAN

Javier Granda ha explicado que este nuevo plan ha permitido encontrar "una unanimidad en el ámbito sanitario en contra de estas medidas, incluso el Colegio de Médicos de La Rioja se ha sumado a nuestras reivindicaciones. Es un hecho que refuerza la posición que venimos manteniendo los colectivos". Por todo ello, ha afirmado, "el Gobierno se ha saltado a la torera la ley" y, con ello, "si cabe la posibilidad se presentarán recursos judiciales porque el Gobierno está obligado por ley en el Consejo de Salud de La Rioja y a todos los afectados a consultar o informar sobre ello y no ha hecho ni una cosa ni otra".

Así las cosas, "si tenemos que recurrir a la vía judicial lo haremos". Desde la Plataforma indican también que "esta situación no se puede consentir. El Gobierno tiene que tomar decisiones en favor de la ciudadanía y en favor de la mejora de la calidad asistencial de todos los pueblos de La Rioja". Por ello, creen, "al Gobierno y especialmente a salud le faltan unas dosis tremendas de humildad porque no son capaces de relacionarse con la sociedad" y han indicado que la manifestación que estaba prevista para este viernes se va a mantener y comenzará a las 19,30 horas en el CARPA con el fin de "exigir que se supriman los recortes que se están planteando en las urgencias de atención primaria".

Por su parte, la trabajadora de urgencias en el CARPA, Carmen García, ha lamentado el cierre de las urgencias "de este centro de referencia para los riojanos" algo de lo que, como ha explicado, "nos enteramos por los medios de comunicación". "Cierran de 21,00 a 08,00 horas pero ¿qué pasa entonces con todos nuestros pacientes?", se ha preguntado. Además, en el acto ha tomado la palabra la también portavoz de la Plataforma, Elena Sutil, para indicar que, este nuevo plan, "afecta directamente a la atención hospitalaria. Dicen que es un plan de modernidad pero lo que parece es que tratar a una persona dentro de un consultorio está fuera de moda". Sutil ha considerado que "lo que se ha hecho ha sido un abuso de la atención domiciliaria y no puede ser.

Esta modernidad de la que nos habla esta nueva Consejería de Salud no tiene cabida. La atención debe ser dentro del consultorio y no se puede sustituir a la atención en una ambulancia con médico y enfermera". Finalmente también ha participado el presidente de la FRM, Daniel Osés, quien ha indicado que, desde el municipalismo, "estaremos muy pendientes de las novedades que se produzcan" -ya que en apenas unos minutos la presidenta del Gobierno de La Rioja va a informar de novedades en el Plan- y de que el diálogo se establezca". Además, ha indicado, "se ha demostrado que hemos podido unir nuestras fuerzas para defender algo que es injusto y vamos a estar muy vigilantes. Si queremos mantener vivos el entorno rural la sanidad es fundamental".