Sara Alba pide confianza en el sistema sanitario de La Rioja: "La asistencia se garantiza en cada población"

La portavoz del Gobierno de La Rioja y consejera de Salud, Sara Alba, ha manifestado su respaldo a todo el equipo del Servicio Riojano Salud y ha negado que haya habido dimisiones en esta cartera, en especial, en Atención Primaria.

Alba, ha dicho que la sanidad riojana se encuentra en la actualidad "en un importante proceso de cambio, quizás el más complejo que ha vivido hasta el momento" a la vez que ha lamentado que "se está juzgando la Atención Primaria con apenas unas semanas de vida y esto no es justo".

Junto a los máximos responsables del Servicio Riojano de Salud y Atención Primaria ha lamentado "las presiones de todo tipo" a la dirección de Primaria en los últimos días por la implantación del Plan de Atención Continuada. "Esta presión les empujó a poner su dimisión encima de la mesa, pero cuentan con todo nuestro apoyo y van a seguir contando con él porque tenéis todo un Gobierno detrás impulsando las nuevas medidas", explica Alba. Además añade "donde otros ven división, el Gobierno pone confianza y trabajo en equipo" porque "la sanidad riojana se encuentra en un importantísimo proceso de cambio, probablemente, el más complejo vivido hasta el momento y la realidad actual es la que es".

Alba ha señalado que "no había planificación; no se había trabajado en la previsión y no había anticipación, que era fundamental y necesaria. Todo lo contrario, se recortó durante años hasta dejar un sistema totalmente escuálida". Esto, ha agregado, "no se arregla de la noche a la mañana y las decisiones duras no pasan solo, en este caso, por poner más médicos, porque no los hay". Alba cree que "no se puede sembrar la desconfianza sobre el sistema sanitario público ni tampoco infundir miedo entre la población" porque la asistencia sanitaria "está garantizada independientemente del lugar donde resida la población".