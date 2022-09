Pilar Alegría: "La LOMLOE busca que los jóvenes sepan sobre todo actuar a través de las competencias"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha explicado en COPE Rioja que la LOMLOE -la ley educativa aprobada en diciembre de 2020, también conocida como Ley Celaá- se centrará en el"aprendizaje por competencias".

"Lo que tratamos con esta nueva ley, referenciada en la mayoría de los países europeos y de los países más avanzados, es que nuestros jóvenes sepan sobre todo actuar a través de las competencias", ha dicho Alegría, añadiendo que "es importante, lógicamente, la adquisición de conocimientos pero tan importante como esto e incluso más es saber relacionar esos conocimientos para dar respuestas a los problemas".

CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS

La ministra de Educación intuye una nueva forma de aprender con respecto a los niños y jóvenes, afirmando que "es importante conocer, por ejemplo, la fórmula de un componente químico pero es muy importante saber que se consigue con ese componente, o si me voy a algún idioma, hemos dedicado mucho tiempo a que nuestros hijos conocieran la sintaxis, la ortagrafía, el vocabulario de palabras en inglés y de lo que se trata es que sepan utilizar esa palabra para poder comunicarse correctamente en esa lengua".

Así, la titular de Educación ha subrayado que es clave el conocimiento por competencias, "para adquirir una competencia es necesario tener conocimientos", como el principal cambio de la reforma educativa. "Si no hay aprendizaje de contenidos no puedes desarrollar una competencia, pero sería consolidar la practicidad de los contenidos que has adquirido", concluye.

CURSO SIN PROTOCOLOS COVID-19

Sobre el fracaso escolar, Pilar Alegría, afirma que hay que reducirlo desde distintas vías. "Se están dando pasos muy importantes en España y el objetivo propuesto es llegar a ese 10 % que es la media a nivel europeo" .

La implantación de la LOMLOE en los cursos impares y la retirada de los protocolos contra la Covid-19 marcan el comienzo de este curso escolar 2022/2023. Alegría ha celebrado poder retomar las clases con "la práctica totalidad de la normalidad", recordando que "se van a mantener esas pautas de lavado de manos y de ventilación".

