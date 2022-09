Los profesores arrancan el curso escolar con bastantes interrogantes sobre la nueva ley educativa

En este arranque de curso escolar cambia la forma de aprender y también de enseñar y de evaluar. Habrá nuevas asignaturas y optativas, pero los profesores arrancan el curso con bastantes interrogantes, tal y como explica a COPE una profesora de secundaria de un colegio concertado en la localidad madrileña de Getafe: "Necesitamos directrices, y son las directrices todavía las que no han llegado".

Sin decretos de los que dependen entre el 40 y el 50% de los contenidos de la ley en siete comunidades autónomas, los editores de libros ultiman los nuevos manuales enfocados en las competencias. "Hay entre 8.000 y 9.000 títulos nuevos, desde infantil hasta la formación profesional", explica a COPE José Moyano, presidente de la patronal ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza).

"El reto de los profesores es programar las asignaturas de los cursos impares y para los directores coordinar el último curso en el que convivirán la ley Wert con la ley Celaá", tal y como informa Carmen Labayen en COPE.

Una vuelta con el gasto disparado

Las familias afrontan la 'vuelta al cole' con "mucha preocupación", tanto por la subida del coste del próximo curso escolar debido a la inflación como por la implantación en los cursos impares de la LOMLOE. Por ello, coinciden en señalar que "va a ser muy duro" pese a que intentan "hacer números y ajustar gastos".

"Preparar el presupuesto familiar de esta vuelta al cole no es fácil", señala la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara, en las que incide en que "todo ha subido", desde el "material más básico, hasta los libros o el material informático".

Junto a ello, enumera también los gastos del curso en general, como el transporte y la electricidad, que también "redundan en las familias" y les hacen temer los próximos meses, lo que ha hecho, según explica, que muchos núcleos familiares hayan recortado gastos de otras partes durante este verano como el ocio o las vacaciones: "No han disfrutado en previsión de ahorrar para lo que viene". Esta 'vuelta al cole' también genera en las familia una situación "más crítica" que deriva en estrés y conversaciones de las que los menores también son conscientes, avisa.

Al respecto, critica también la incertidumbre generada por el "agravante" de la LOMLOE, ya que, además de suponer una subida en los libros de texto al "no poderse heredar" en los cursos impares, aún son muchas las familias que no saben cuáles necesitarán debido a que las comunidades autónomas no han aprobado todavía los decretos de los currículos.

Por su parte, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, considera que la nueva ley es uno de los principales problemas porque se tiene que "hacer acopio de material nuevo". "Los libros van a ser lo más caro este año, después el uniforme escolar", detalla. Estima que las familias gastarán en el nuevo curso entre 200 y 250 euros más que en años anteriores.

"Durante dos años, este y el próximo curso, las familias van a tener que hacer una inversión extra", insiste, para añadir que en años anteriores, sin cambios de leyes, las familias podían tener todo preparado al inicio del verano para afrontar así "mejor" el inicio del curso escolar.

En este sentido, avanza que "muchísimas familias no van a hacer acopio del material escolar hasta el inicio del curso", en septiembre, cuando todas las CCAA publiquen los currículos. Al respecto, ANELE espera que "sea un número pequeño de comunidades" las que falten de publicar los decretos una vez iniciado el curso y confía en que, en estos momentos, todas estén "acelerando los procesos para tenerlos cuanto antes".