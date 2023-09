Pepe Domingo Castaño: "Todo lo que me llevo de Logroño..."

Pepe Domingo Castaño recibió en 2018 el Premio 'Valores Humanos de la Comunicación' del Grupo COPE Rioja, en su X Edición.Los galardones de aquel año se otorgaban al equipo de fútbol femenino de primera división EDF Logroño (categoría Valores Humanos), al escritor Andrés Pascual (Cultura), al Grupo empresarial OSGA (Empresa), al comunicador Pepe Domingo Castaño (Comunicación) y al deportista tres veces trasplantado de corazón, Juan Vicente del Álamo, que merecía el Premio Especial Valores.

Pepe Domingo Castaño, 'La Leyenda' de Tiempo de Juego, ha fallecidoa los 80 años en el Hospital de la Zarzuela de Madrid. Pepe se ha ido de manera repentina, rodeado de los suyos.

El día que jamás queríamos que llegase ha llegado. Esta madrugada ha fallecido Pepe Domingo Castaño a los 80 años. No sabemos qué decir porque Pepe para nosotros lo era todo.



La radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Esta familia ya nunca volverá a latir igual sin ti… pic.twitter.com/EVuaRSvYYP — Tiempo de Juego (@tjcope) September 17, 2023

En el comienzo del 'Tertulión de los domingos' de este triste 17 de septiembre, Juanma Castaño ha charlado con el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, quien ha compartido silla con Pepe Domingo "31 años mano a mano", desde ese septiembre de 1992.

Paco reconoció que "voy a ratos" desde que conoció la noticia del adiós de su Pepe, al que calificó como "padre comprensivo" cuando hacía las cosas mal y "padre orgulloso" cuando las hacía bien.

?? Paco González recuerda a su amigo Pepe Domingo Castaño



???? "Hoy me he sentido orgulloso de pertenecer a esta casa"



?? "Cuándo he escuchado: ¡Un purito Pepe!, en el Coliseum, no he podido evitar llorar"



?? #TertulionTJCOPEpic.twitter.com/QlfrcsaAup — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 17, 2023

Paco también se ha mostrado "muy agradecido a cualquier persona que haya mostrado su cariño a Pepe porque se lo merecía y sobre todo a los oyentes".

El director de Tiempo de Juego también ha recordado cómo han sido estos últimos días con Pepe: "Hace dos sábados, el anterior del parón de selecciones, viene y estaba fastidiado de la garganta. Fue al médico y le trataron y como no funcionaba, le cambiaron el tratamiento. Al final de esta semana, el jueves-viernes, estaba muy cansado, y ayer Tere nos dijo que se quedaban ingresados. Hevia y yo nos dijimos "lo que está sufriendo Pepe" porque le provocaba aprehensión todo lo relacionado con las batas y no esperábamos que al final de todo esto pasara lo que ha pasado. Nos llamó su hijo pequeño anoche y nos dijo que no había solución".

"No me imaginaba malo nunca a Pepe", señala su gran amigo Paco González en su charla con Juanma Castaño.

Como indicó Paco, "si tuviera que quedarme con algo, es que es un ejemplo. Era un genio, un maestro, el mejor comunicador que ha existido. He visto silenciar un pabellón de 3.000 personas con su silencio".

El presentador de Tiempo de Juego confesó que es posible "que nunca haya discutido con él, era imposible enfadarme con él" y añadió "se me caía la baba con él". Además, recordaba otra anécdota de Pepe que "comía en los bares más humildes y trataba con el mismo respeto al humilde que al jefe".

?? Paco González recuerda su primer día presentando el programa con Pepe Domingo Castaño



??? "Era la persona más generosa que he conocido"



?? #TertulionTJCOPEpic.twitter.com/cAv0qAyuGv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 17, 2023

Como decíamos, Paco comenzó con Pepe hace 31 años y en esta charla, Paco recordó también cómo fue ese primer día: "La mesa tenía forma de U y no me correspondía a mí ponerme en el pico de la U porque la estrella era él, pero él me dejó ese asiento, y dije, sí, es verdad, presento yo".

Este programa, Tiempo de Juego, lleva desde las 12:00h haciendo un especial y Paco quiso dar las gracias también a todo el equipo que ha estado todas estas horas haciendo antena: "Estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo".

Paco González confesó que "tengo pánico personal al martes, que será el primer programa sin él, y ver la silla vacía y comenzar un programa sin Pepe" y "no tengo ni idea de cómo voy a empezar".

Para concluir, Paco reconoció que "el vacío que nos deja es tremendo, tan grande como su legado" y se despidió recordando a la familia de Pepe: "Un beso gigante a toda su familia. Le debo tanto a Pepe...".