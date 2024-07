Vacaciones de verano: lo que haces mal cuando gestionas las peleas de tus hijos

Es verano y esta temporada nuestros hijos que tienen por delante varias semanas de vacaciones y de convivencia. A medida que los niños pasan más tiempo en casa y en compañía de sus, hermanos, es común que surjan disputas y desacuerdos y ante este dilema... ¿Qué hacemos? Intervenir cuando la cosa se pone tensa es normal pero ¿cómo hacerlo? ¿cómo no caer en favoritismos, en intentar averiguar qué pasa realmente antes de tomar decisiones. Al final los padres son policías, mediadores, jueces y jurados, en definitiva, puede llegar a ser todon un dolor de cabeza.

Y ayudando a arrojar luz a este problema, a esta gestión de conflictos ha estado en COPE Rioja José Ramón Fernandez, es educador social y CEO de Desaprendiendo para Aprender, un proyecto dedicado precisamente a esto, a encontrar el equilibrio entre las necesidades de los niños y las de sus padres, ha explicado que "hay conflictos que se pueden dar todo el tiempo, de forma constante, y esos los van resolviendo y como padres solo nos damos cuenta de los que estallan".





Ponemos el foco en el que estalla y no en todos los conflictos que sí han sabido responder. Pero, ¿qué hacemos cuando estalla la guerra? La clave es entender que nuestro rol es el de mediador, no el de policía ni juez ni jurad, "olvidarnos de esos roles que no nos tocan, el primer paso es huir de eso".

Lo que nos corresponde realmente es "entender a nuestros hijos" y trabajar la empatía para que se pongan en el lugar de su hermano.