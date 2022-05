El Parlamento de La Rioja reprueba a Raquel Romero rechazando pedir su cese como consejera del Gobierno

El Parlamento de La Rioja ha reprobado a la consejera de Igualdad, y diputada no adscrita tras ser expulsada de Podemos, Raquel Romero, al unir el voto de Izquierda Unida a los de Ciudadanos y Partido Popular. Sin embargo, ha rechazado pedir su cese al contar Ciudadanos sólo con el apoyo del Partido Popular.

Vídeo

Concha Andreu: "Mi gobierno es ejemplar y Raquel Romero es diputada autonómica electa" La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, defiende la "ejemplaridad" y recuerda que la consejera Raquel Romero, expulsada de Podemos, es diputada autonómica electa Redacción COPE La Rioja 05 may 2022 - 10:45





La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha contestado, en el Parlamento de La Rioja, que la diputada no adscrita, tras ser expulsada de Podemos, Raquel Romero es "diputada autonómica electa" y "no ha cambiado su disciplina de voto" en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad con el PSOE.

La intervención de Andreu ha abierto el pleno ordinario del Parlamento de La Rioja contestando a las preguntas que los distintos grupos le han planteado y comenzando por Ciudadanos, que ha querido saber si la jefa del Ejecutivo "cree que los riojanos merecen un gobierno que no cumple con la debida decencia".

El portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha entendido que ésta es una pregunta "que se hacen miles de riojanos" que "están escandalizados" exigiéndole que anuncie "el cese inmediato de Romero" porque, ha visto, "no es ético que su gobierno esté sustentado por una tránsfuga".

Vídeo





Andreu ha comenzado recriminando a Baena: "Está usted como para hablar de estabilidad y ejemplaridad" y después ha afirmado: "Mi gobierno es decente y ejemplar y está trabajando de manera incansable para cumplir el acuerdo de gobierno con el objetivo de mejorar la vida de los riojanos".

"La consejera Romero es diputada autonómica electa", ha recordado pidiendo a Baena que "no menosprecie las instituciones". Ha relatado cómo Romero "no ha cambiado su disciplina de voto del proyecto político en el que está integrada, ni ha torcido su intención expresada en las urnas de apoyar al gobierno progresista".

Vídeo





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha añadido: "En cuestiones internas de partidos no tengo que decir nada porque no me compete". También le ha espetado a Baena: "Si va estar de aquí a final de legislatura haciendo ruido no se van a oir sus propuestas, si tiene alguna interesante" añadiendo que, dentro del Índice de Calidad de Gobierno de las Regiones Europeas, durante los últimos años La Rioja ha estado "en lo mas alto, solo detrás del País Vasco".

Después, el portavoz del Grupo Popular, Jesus Ángel Garrido, ha querido saber si Andreu considera que su presidencia está siendo "beneficiosa". "Sin duda", ha contestado Andreu añadiendo que "fundamentalmente para quienes querían un cambio político de verdad".

Vídeo





Garrido ha recordado cómo Andreu "ha reconocido que internacionalizar servicios ha aumentado las listas de espera" y "estamos a punto de entrar en tasas negativas de crecimiento". Andreu le ha recordado cómo estaba el número de camas UCI al inicio de la legislatura y ha visto "beneficioso ayudar a las empresas de las consecuencias de la pandemia" concluyendo que "ese es el beneficio de un gobierno decente".