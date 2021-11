La palabra de la sanitaria que sobrecogió Luis del Val: "miedo"

Luis del Val ha puesto el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la entrega del premio Valores que organiza la emisora COPE en La Rioja: "La imagen que tengo presente, la que me emocionó anoche y se me ha presentado esta mañana, como si se tratara de una vieja amiga, es la de una enfermera, leyendo un folio en el que había confesado sus miedos. Miedo a no estar a la altura de las circunstancias; miedo a no saber qué decir a ese enfermo que le suplica que no le deje morir, porque tiene dos hijos; miedo a que tomarle de la mano y apretársela no sea suficiente para insuflarle los ánimos a seguir viviendo; miedo a contraer ella misma la enfermedad o miedo a encontrarse un día, en la camilla, a alguien cercano de la propia familia".

Lucía Uruñuela y Cristina Ruiz, enfermeras del Hospital San Pedro de Logroño, recogían el galardón Valores Humanos en nombre de todo el personal sanitario.

Vídeo Lucía Uruñuela y Cristina Ruiz, enfremeras del Hospital San Pedro de Logroño





"Y, en ese rosario lleno de cuentas de temores, se le quebró la voz, se echó a llorar, y los que estábamos presentes le dimos un abrazo en forma de aplauso, mientras un latigazo nos sacudía un costado del alma, y nos ayudaba a comprender lo que hacen, lo que siguen haciendo en los hospitales, médicos y enfermeros, contra esta guerra que nos queremos creer que ha terminado y que continúa con sus bajas y sus heridos", señalaba Luis del Val.

El Rey Felipe VI traslada su "felicitación" a los 'Premios Valores' del Grupo COPE Rioja

El Grupo COPE en La Rioja ha celebrado la XII GALA PREMIOS VALORES en el Palacio de Congresos RIOJAFORUM en Logroño. En las categorías de Valores Humanos, Valores de la Cultura, Valores de la Empresa, Valores de la Comunicación y el premio Especial Valores los galardonados han sido en esta duodécima edición el personal sanitario de La Rioja; el cocinero riojano Lorenzo Cañas, la compañía de soluciones informáticas y Software EMESA, el periodista y escritor Luis del Val y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los PREMIOS VALORES se han convertido con el paso de los años en referente de los "valores" dentro de la Sociedad Riojana, siendo por ello uno de los acontecimientos más importantes del año. La Cadena COPE en La Rioja reconoce en la entrega el trabajo o proyectos que destacan por sus principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que resultan positivos o de gran importancia para la sociedad en su conjunto.





El Grupo COPE Rioja entrega los XII 'Premios Valores': Sanitarios, Lorenzo Cañas, EMESA, Luis del Val y la UME





Durante el transcurso del acto, el presidente ejecutivo del Grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal, trasladaba a través de un vídeo la "felicitación" de Su Majestad el Rey Felipe VI a los galardonados. "Os hago extensivo a todos los asistentes el cordial saludo de Su Majestad el Rey y se felicitación a los galardonados".

Vídeo El Rey Felipe VI traslada su "felicitación" a los 'Premios Valores' del Grupo COPE Rioja





El presidente del Grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal, felicitaba a los premiados reconociendo los "valores" del personal sanitario de La Rioja; del cocinero riojano Lorenzo Cañas, de EMESA, de Luis del Val y de la Unidad Militar de Emergencias.

A la entrega de los premios asistía la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, la directora general del Grupo COPE, Lucía Fernández del Viso y el alcalde de Logroño, Pablo Hermosdos de Mendoza, entre otras autoridades.

La XII GALA PREMIOS VALORES, del Grupo COPE en La Rioja se celebraba con el lleno de la Sala de Cámara del Auditoro RIOJAFORUM. El año pasado no se pudo celebrar la entrega de estos galardones por la incidencia de la pandemia del COVID-19, así que este esperado evento ha regresado con fuerza y con ganas de recuperar la normalidad.