Los niños con altas capacidades crecen un 40% en La Rioja

¿Hay algún niño con altas capacidades en la clase de tus hijos? Quizá me respondes y me dices que no, pero si lo hubiera, que no te sorprenda... En la Rioja, los casos detectados de alumnos con altas capacidades, o lo que antes llamábamos superdotados, en los últimos 5 años ha crecido un 43%. hay más de 700 casos.

Estos chicos necesitan una atención especial para explotar toda su capacidad y es por eso que hasta 220 familias con niños con altas capacidades se acogen bajo el paraguas de la Asociación Riojana de Niños de Altas Capacidades. Son 2020 pero, desde hace un tiempo, no han dejado de crecer. Victoria es una de estas madres que ha vivido todo el proceso que lleva a los padres desde que detectan que algo marcha de forma distinta en su hijo hasta que es identificado como un joven con altas capacidades. Esas primeras señales pasan por mucho vocabulario desde bien pequeño, son muy observadores y tienen gran sensibilidad emocional cosas que van despertando, poco a poco, la sospecha: “Al acabar el primer curso él tenía cierta ansiedad, necesitaba saber cómo iba a ocupar su tiempo. Nos preguntaba todo el rato cuánto quedaba para terminar el curso”. El problema era que “quería terminar el curso de primero, para empezar segundo y ver si ahí estudiaría algo más interesante”.

Una vez identificado, Victoria nos ha contado que las necesidades van saliendo y hay que trabajarlas. Y trabaja mucho con los colegios para que queden claras cuáles son las necesidades de los niños y que, en la medida de lo posible, se apliquen acciones especiales porque en muchos colegios no hay planes específicos para ellos porque “aprenden a otro ritmo, se aburren en el aula. Hay veces que están más a gusto y otros en los que no, depende de si el profesor es capaz de motivarle”, explica Victoria.

María José es la presidenta de esta asociación, nos ha contado a COPE que cada vez son más los padres que llaman a la asociación porque cada vez son más los casos que se detectan: “suelen dar la voz de alarma cuando el niño da problemas, a veces el diagnóstico viene como consecuencia de una situación que no es consejable para el niño”. Desde la Asociación agradecen el esfuerzo de los colegios que buscan detectar lo más pronto posible esta cualidad lo más pronto posible, algo muy importante por lo que pueda pasar. Que los niños sientan que se atienden sus necesidades y su rendimiento en el colegio no se ve perjudicado: “la identificación cuanto antes mejor, si se hace más tarde perdemos un tiempo precioso para acompañarle en el desarrollo del momento escolar y su momento vital”.

Aquí en La Rioja, precisamente para atender estas necesidades especiales, el Gobierno ha anunciado la aplicación dentro del marco del Proyecto Explora, un plan que, a ellos y a al resto de estudiantes el Gobierno ha anunciado la aplicación de un currículo escolar del Proyecto Explora... Pero falta algo de trabajo, desde la Asociación cuentan que siempre se puede hacer un poquito más y que “hay que hacer un esfuerzo desde los colegios, las administraciones y también por parte de la sociedad, que es una situación especial que requiere de necesidades y de atención especializada”.

Los colegios tienen tarea ante estos casos que cada ves se detectan más. Es muy importante el esfuerzo de los tutores para que los chicos y chicas con altas capacidades no se descuelguen de los cursos, “va a haber niños que van a estar muy bien en el colegio y no van a demandar medidas extraordinarios, pero otros que sí”.