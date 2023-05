Crear una nueva concejalía de Familia, bajar impuestos e incrementar bonificaciones, ampliar las plazas de la escuela Municipal y de los campamentos de verano, aumentar la cuantía de las becas para material escolar y la puesta en marcha de los servicios “Bus nieve” y “Bus playa”, son algunas de las acciones dirigidas a las familias de Calahorra, que Mónica Arceiz ha presentado este martes como parte de su programa para las próximas elecciones del 28 de mayo.

“Las familias han sido las grandes olvidadas de la legislatiura con el PSOE, pero esto va a cambiar el próximo 28 de mayo. Las familias son el presente y el futuro de nuestra ciudad, y por eso las hemos colocado en el centro de nuestras políticas. Tenemos las condiciones para convertir a Calahorra en el mejor lugar para formar una familia, y ahora también la estrategia para que padres, madres, hijos y abuelos vivan en un entorno seguro, amable y bien dotado de servicios en el que intentaremos darles cobertura a sus diferentes necesidades”, ha subrayado la candidata del PP de Calahorra en los micrófonos de COPE Rioja.

La nueva Concejalía de Familia estará orientada a prestar atención, ayudas, asesoramiento y ofrecer soluciones para la conciliación familiar de mayores y pequeños.

La segunda medida para las familias que ha anunciado es la bajada de impuestos y tasas municipales. “Sabemos que la economía es un pilar fundamental y más en momentos difíciles como el actual. Por eso, nos comprometemos a bajar el IBI (contribución urbana) al mínimo que permita la Ley para reducir su carga impositiva”, ha explicado la candidata popular a la alcaldía de Calahorra, que ha continuado “pero no sólo bajaremos las tasas para beneficiar a las familias, sino que también incrementaremos las bonificaciones. Os adelanto una de ellas: a quienes alquilen viviendas a personas mayores de 65 años y a personas con discapacidad, entre otras”.

Dentro de este paquete de medidas económicas, educativas, culturales, turísticas, sanitarias,… de apoyo a las familias de Calahorra, Mónica Arceiz ha anunciado también como otra de sus prioridades la ampliación de la Escuela infantil municipal “Santos Mártires” para ofrecer más plazas a los niños calagurritanos de 0 a 3 años. “No puede ser que varias familias de Calahorra tengan que desplazarse cada día a Pradejón, San Adrián y Arnedo a llevar a sus hijos a las escuelas infantiles de esos municipios porque en la de Calahorra no aceptan a sus hijos debido a que no hay plazas. Un ejemplo de que el PSOE no se ha preocupado estos cuatro años ni de los más pequeños ni de sus familias”, ha asegurado Arceiz.

Además, se ha comprometido a aumentar la partida presupuestaria municipal de becas para material escolar y a incrementar la oferta de plazas para los campamentos municipales de verano. En los últimos años aproximadamente entre 60 y 70 niños de Calahorra se quedan sin poder disfrutar de esta actividad cada verano. “Nosotros lo vamos a cambiar con más plazas para más niños y jóvenes de nuestra ciudad puedan vivir esta experiencia”.

Por último, Mónica Arceiz ha presentado la línea “Bus Nieve”, “que tanto éxito tenía y la vamos a recuperar”, y la creación del “Bus Playa” “para que los calagurritanos puedan disfrutar de la montaña y el mar durante los meses de invierno y verano. Les ofrecemos una alternativa de ocio, deporte y diversión a jóvenes y mayores, a todos”.