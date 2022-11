Aparece un manual religioso del XVI "único en el mundo" que fue impreso en Logroño

Es un breve manual del siglo XVI para clérigos y fue escrito por el canónigo Pedro Fernández de Villegas, de Burgos, e impreso en Logroño. Esta maravilla ha aparecido en los fondos de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, del Centro de Ciencias Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El ejemplar pertenecía a Monseñor, Teófilo Ayuso Marazuela, colaborador del CSIC desde 1940 a 1962, y cuya biblioteca y archivo fueron legados al organismo investigador.

Este libro, "único en el mundo", es un manual para el entendimiento de los sacramentos escrito en torno al año 1.510 y, aunque no se imprimió en el siglo XV, el ejemplar tiene las características de un incunable (como se denomina a los libros impresos entre el año 1450, cuando se inventó la imprenta, y el 1 de enero de 1501). Se trata del "Flosculus sacramentorum editus a Petro fernandi de villegas…: in quo quicquid ex sacramento scire clericum aportet brevissime continetur", obra escrita en latín con temática religiosa. La obra se encuentra encuadernada con otras en un volumen facticio, lo que había impedido su correcta identificación hasta el momento.

Los principales manuales de referencia de obras antiguas la describían como un ejemplar incompleto, único conocido, y cuyo pie de imprenta sitúa la edición en Logroño (La Rioja), en la imprenta del francés, Arnao Guillén de Brocar, en torno al año 1.510, en un inmueble de lo que ahora se conoce como la Plaza Martínez Zaporta.

Tras abandonar Francia, Guillén de Brocar se instaló, inicialmente, en Pamplona hacia 1.490, y alí trabajó durante doce años, hasta 1501. De este periodo se conocen 28 impresiones, entre libros y hojas sueltas, de los cuales 25 son incunables. En 1501, se trasladó a Logroño, donde imprimió las Elegantiae de Agostino Dati (1502), el Sacramental de Clemente Sánchez de Vercial (1504) o las Introductiones latinae de Nebrija, que presentó al Cardenal Cisneros. En 1511, se mudó a Alcalá de Henares requerido por Cisneros, aunque no cerró su taller de Logroño hasta 1514.