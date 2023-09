El maestro pastelero Juan Ángel Rodrigálvarez descubre en COPE el secreto del chocolate "de verdad"

Hoy, 13 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Chocolate. Un manjar del que todavía nos queda mucho por descubrir y que se reivindica para que cuidemos su proceso de elaboración.

Una festividad que surgió en Francia en el año 1995, como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia "Charlie y la Fábrica de Chocolate".

Ese mismo día, Estados Unidos también aportó para fijar esa fecha. El mismo día nació también Milton S. Hershey, fundador y dueño d ela Compañía de Chocolates Hershey.

Juan Ángel Rodrigálvarez es especialista en el tratamiento del chocolate y sus elaboraciones. El maestro pastelero riojano que ya recibió en Madrid Fusión el premio a la Trayectoria Profesional, Investigación y Desarrollo.

En el marco de Madrid Fusión, la Madrid International Pastry dedicó uno de sus galardones al responsable de Kankel Cacao, Juan Angel Rodrigálvarez aumentando la ya abultada trayectoria de este Chef amante de su trabajo. Como no podía ser de otra manera, recibió el reconocimiento a la trayectoria, investigación y desarrollo en la especialidad de chocolate.

Este galardón por los cambios que genera Kankel en el mundo del cacao solo estaba en posesión del maestro Jordi Roca del Celler Can Roca que lo recibió en en la edición anterior.

Kankel Cacao nace inspirado en el deseo de crear una experiencia personal delicada, sofisticada y genuina a través del origen del cacao.





"Un proyecto que inicia Juan Ángel Rodrigálvarez, premio a Mejor Pastelero Repostero de 2010 de la mano de la Real Academia Española de Gastronomía, entre otros muchos reconocimientos como: Miembro del Equipo Nacional Rimini 2007-Oro, Catador Internacional del Chocolate del Instituto Internacional del Chocolate, Secretario de la asociación "Bean to bar" de España y formador del ¨Bean to bar¨en escuelas como GASMA, CIB. Y también en la escuela de ¨Bean to bar¨ de Madrid. Su experiencia durante más de 30 años y su forma tan personal de entender el mundo del cacao se transforma en sabores puros y complejos al mismo tiempo. Una experiencia adecuada a diferentes momentos y maneras de entender este fascinante producto de la tierra: el cacao".



En COPE ha querido poner en valor la calidad de un producto que ha comparado con la elaboración de un buen Rioja.

Además, el maestro chocolatero logroñés destaca que los reconocimientos que recibe avalan la trazabilidad y sostenibilidad de su elaboración.

Juan Ángel Rodrigálvarez establece claramente las diferencias entre un chocolate comercial y otro artesano. De este último destaca su sabor pero también sus garantías saludables. No es una cuestión de porcentaje de cacao sino de la calidad del mismo.





Con 15 años comenzó su andadura en la Pastelería Viena de la mano de su padre profesional, el pastelero Jesús Pellejero.

Escucha aquí la entrevista íntegra a este Premio Nacoinal de Gastronomía. Mejor pastelero repostero.