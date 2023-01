Los comerciantes de las Cien Tiendas de Logroño: "Lo que han terminado lo han hecho rápido y mal, un desastre"

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño reclama medidas urgentes para la situación en la que se encuentran las Cien Tiendas, con las obras de su remodelación paralizadas hasta febrero. Mientras, los comerciantes de la zona muestran su malestar y se quejan ante una situación que les genera múltiples problemas. Entre otras actuaciones, el PP de Logroño plantea resolver el contrato con la empresa que actualmente está ejecutando los trabajos o que sea otra firma la que se encargue de las obras, además de reclamar exenciones fiscales para los afectados. Y en cuanto a los afectados, los comerciantes denuncian la situación de las obras en las Cien Tiendas. Hablan de una nefasta ejecución de los trabajos y aseguran que lo que se ha terminado está mal. Así lo señala Belén González-Cuevas, de la tienda de moda Setlan.

Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño: "Las obras de las Cien Tiendas se han complicado" El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha reconocido que las obras de las Cien Tiendas "se han complicado porque la actuación no ha respondido a lo demandado"





Mayte Arratia, del establecimiento May Deco, relata así la situación actual de los comercios de las Cien Tiendas:

Entre las denuncias sobre el mal acabado, detallan la disposición de las piezas de losetas, que no se han respetado las pendientes para la evacuación del agua o que ya haya piezas sueltas, así como importantes irregularidades.

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado este miércoles medidas "urgentes" para la situación en la que se encuentran las Cien Tiendas, con las obras de su remodelación paralizadas hasta febrero.

Entre otras actuaciones, como ha señalado el portavoz 'popular', Conrado Escobar, se plantea resolver el contrato con la empresa que actualmente está ejecutando los trabajos o que sea otra firma la que se encargue de las obras, además de reclamar exenciones fiscales para los afectados.

Escobar, que ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación acompañado de comerciantes, hosteleros y vecinos de la zona, ha dado cuenta de estas reclamaciones, que llevarán mañana al pleno municipal de enero, en forma de moción.

Precisamente, esta petición ha sido realizada por el portavoz popular al cumplirse hoy mismo el plazo de ejecución que estaba previsto para las mismas, "tendríamos que estar de inauguración y lejos de esto hoy la Junta de Gobierno local ha aprobado un nuevo plazo de suspensión de las obras hasta el 31 de enero".

"Estas obras son el escaparate del despropósito en la gestión política y administrativa del Gobierno local socialista", ha afirmado el portavoz del PP, quien ha apuntado que, con su moción a la sesión plenaria, quieren "que se imponga en sentido común en esta actuación". "El Gobierno local -ha añadido- debe adoptar decisiones de manera inmediata, nuestra propuesta es que se resuelva de mutuo acuerdo el contrato con la empresa ejecutora o que el contrato sea cedido a otra empresa".

Asimismo, ha propuesto que "cuando las obras se reanuden, esperamos que lo antes posible, se haga con un plan lógico de trabajo, interviniendo por fases, no iniciando una hasta que se finalice la comenzada, y asegurando la información permanente a vecinos, comerciantes y hosteleros teniendo en cuenta sus sugerencias para perjudicarles lo menos posible". A todo ello, Conrado Escobar ha añadido la necesidad de que "se apliquen exenciones fiscales para los negocios que se están viendo afectados por las obras"."El Gobierno local debe adoptar medidas de manera urgente y decidida además de que se asuman responsabilidades por esta mala gestión que tiene una inversión pública superior a los 3 millones de euros", ha dicho.

"NEFASTA" EJECUCIÓN

Unas quejas que han sido secundadas, con sus palabras, por al menos tres comerciantes de la zona: Mayte Arratia, de May Deco; Belén González-Cuevas, de Setlan; y Cristina Pérez, de Versalles Lacoste. Todas han coincidido en destacar la "nefasta ejecución" de los trabajos, que, por ejemplo, han dejado sus tiendas con restos de obra, "gravilla con la que la gente se cae o se rompe la ropa", accesos vallados, "o con un boquete en la misma entrada que, como no hay mobiliario ni limpieza, se ha convertido en la papelera de la zona".

"Somos marionetas, ya está bien", ha sentenciado Pérez, mientras que González-Cuevas ha agradecido a los clientes "que todavía se acercan por aquí" su confianza y atención pese a todos los inconvenientes.

Arratia, que abrió su tienda hace aproximadamente un mes, reclama medidas "para seguir, cuando se viene de una situación tan complicada por la pandemia". Como han recordado desde el PP, "los trabajos previos no estuvieron exentos de problemas, con problemas de ejecución durante las obras de sustitución de colectores y redes de saneamiento". Estos problemas se han ido arrastrando a lo largo de toda la obra.

Así, "no se han tenido en cuenta las cargas de tráfico y tránsito de vehículos, al tratarse de una zona de acceso rodado, aunque restringido, a garajes y carga y descarga en comercios y locales de hostelería, en algunos casos vehículos de gran pesaje". La disposición de las piezas "no es la más adecuada, siendo preferible haber mantenido en el tramo central una disposición de las piezas en "espiga de pez" como las existentes anteriormente, que soportan mejor las cargas provocadas por los vehículos". "No se han respetado las pendientes para la evacuación del agua, lo que está provocando encharcamientos y acumulaciones de agua", algo que además provoca asentamientos diferenciales que motivan rotura de piezas y un plano irregular.

En algunos tramos también se ha podido comprobar que "no se ha ejecutado correctamente el lecho de árido sobre el que apoyan las piezas, no estando correctamente asentadas y provocando que haya piezas sueltas, así como importantes irregularidades".

Buena parte de las juntas "no están selladas con arena, provocando choque de piezas en sus caras laterales, con los bordes de fachada y la rígola central". Tampoco están resueltos "los encuentros, además de que buena parte de los cortes realizados en las piezas son irregulares". "Las obras han sido suspendidas con todos estos errores de ejecución, lo que de mantenerse dicha suspensión en el tiempo o, de no subsanarse en el menor plazo posible, se irán acumulando nuevos desperfectos como roturas de piezas", ha finalizado Escobar, quien ha reclamado "que se reanuden cuanto antes, y de la mejor forma posible".