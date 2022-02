Uno de cada diez adolescentes españoles reconoce haber realizado retos virales peligrosos, según un estudio del grupo de investigación Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), que busca conocer el tipo de retos, el grado de satisfacción y las motivaciones sociales que tienen los adolescentes para realizar retos virales en Internet.

El trabajo evidencia que los retos virales más frecuentes son los sociales (80.3%), seguidos de los solidarios (20.6%), si bien cabe destacar la incidencia de los peligrosos (8%), por el potencial riesgo para la integridad de los menores que suponen. Lo habitual es que realicen diferentes tipos de retos virales a la vez. Así, el 15.3% de los adolescentes realiza a la vez retos sociales inofensivos, junto a retos virales peligrosos.









Aunque los resultados no revelan diferencias significativas entre chicos y chicas, sí se observa una mayor prevalencia de chicos que realizan retos peligrosos. Los más jóvenes (6º Primaria) son los que más satisfacción experimentan ante la realización de los retos en general.

Los adolescentes reconocen que sus motivaciones para realizar estos retos son principalmente sociales: para sentirse integrados o aceptados por su grupo de amigos.

El grupo de investigación Ciberpsicología de UNIR analizó una muestra de 417 menores (41.2% chicos, 58.8% chicas) de entre 10 y 14 años, a través de un cuestionario diseñado y validado para el estudio, la escala Viral Internet Challenge Scale (VICH-S).

Participaron adolescentes de cinco centros educativos de tres regiones españolas: Aragón, Principado de Asturias y Castilla y León. La muestra se repartió entre 119 estudiantes (42 chicos, 77 chicas) que cursaban sexto curso de Educación Primaria; y 298 estudiantes (130 chicos, 168 chicas) de primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Auge de TikTok, la plataforma preferida para los retos





Los retos virales se han popularizado en los últimos años, en consonancia con el auge de aplicaciones como TikTok, una de las plataformas online más prominentes en este fenómeno en Internet. Según el Informe Sensor Tower (2020), TikTok tuvo la mayor cantidad de descargas para cualquier aplicación en un trimestre, con 315 millones de instalaciones en App Store y Google Play.

Parte del éxito de los retos virales se justifica por la breve duración de los vídeos (menos de 1 minuto), su enorme diversidad y su fugaz viralidad: si un reto está de moda al poco tiempo deja de estarlo y se pone de moda otro.

Existen tres tipologías de retos. Los sociales son aquellos que tienen un componente social o familiar de diversión como bailes o bromas inofensivas. Los solidarios, cuyo propósito es concienciar a los usuarios sobre una causa social determinada, ayudar a los demás, o fomentar buenas conductas. Por ejemplo, el Ice Bucket Challenge, uno de los primeros retos que se conocen que consistía en tirarse un cubo de agua fría con el objetivo de para recaudar fondos para luchar contra la esclerosis múltiple amiotrófica; o el Trashtag Challenge, que anima a limpiar el entorno.

Y, finalmente, los peligrosos, que ponen en riesgo la integridad de la persona que lo hace o de otras personas, como Caza al pijo, que consiste en dar una paliza a una persona por la calle; o el Coronavirus Challenge, iniciado por una influencer que puso de moda el reto de lamer un retrete público durante la pandemia. Son estos últimos los de mayor proyección.

A mayor variedad de retos, mayor satisfacción

La investigación indica que una mayor variedad de retos (sociales, solidarios, peligrosos) parece llevar consigo una mayor satisfacción y motivaciones sociales a la hora de realizar challenges. Además, este fenómeno guarda relación con problemas como la Nomofobia, el miedo a estar sin el teléfono móvil, y el temor a no estar al día de lo que pasa en tu grupo de iguales (Fear of Missing Out) y con aspectos de inteligencia emocional online.

También está relacionado con la proyección idealizada de uno mismo, ya que este tipo de retos captan la atención de miles de usuarios en poco tiempo, y permiten obtener fácilmente likes y seguidores. Esto hace que algunos usuarios se excedan realizando actos extremos y peligrosos para aumentar su audiencia.

El Dr. Joaquín González-Cabrera, autor del estudio, en el que participa también la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y director del grupo de investigación de Ciberpsicología en UNIR, considera que “esta investigación permite conocer más en profundidad un fenómeno en auge, y encaminar labores de prevención necesarias para la realización responsable de retos virales que no supongan un peligro para los menores”.

En este sentido, tal como sugiere la Dra. Jessica Ortega-Barón, investigadora y autora principal de este estudio, “son muy importantes las labores de educación, concienciación y supervisión parental que permitan limitar y controlar el acceso y la subida de vídeos con carácter autolesivo, violento, peligroso, discriminatorio o que hiera la sensibilidad del menor”.