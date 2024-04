La labor de Cáritas para las personas más necesitadas: “Son ángeles”

Cuando hace seis años Enrique (nombre ficticio) tuvo que salir de Colombia, lo hizo con una mano delante y otra detrás, algo propio de las salidas apresuradas, de esas que se hacen cuando corres por tu vida. El sobrino de Enrique fue asesinado y él y su familia recibieron serias amenazas. Así funcionan las mafias de la droga en Colombia. Su sobrino estaba implicado en el trapicheo y ante los desmanes de uno, se busca que paguen los otros. Enrique llegó a España hace 6 años y desde entonces, su vida ha sido una constante lucha por la supervivencia.

Trabajar ha sido siempre su mayor interés. En Colombia era “músico de profesión”, saxofonista en una orquesta de música tradicional y aquí, toca en las esquinas por unas monedas, en “mercadillos, en las partes turísticas y en donde puedo tocar para que me echen las monedas, a veces me vienen para que toque en un cumpleaños o en una boda y lo hago”, pero ha pasado por diferentes oficios, incluso el de jornalero, “luchando mucho, nos hemos ido apañando”. Su mujer también, trabajando de interna en casas ajenas y viendo a su familia una vez a la semana. La vida en España no es el sueño del que se habla, a veces, en algunas puntos fuera de nuestras fronteras. Muchas familias como la de Enrique vienen pensando en cumplirlo y se encuentran con que trabajar aquí no es fácil, mucho menos en los tiempos que corren. Enrique ya no teme por su vida, pero sí teme no poder darle un techo a su familia o no poner un plato caliente delante de sus hijos cada noche.

Su vida no sería la misma sino fuera por el apoyo de Cáritas que desde diciembre del 2022 les dieron la opción de beneficiarse con un programa de apoyo a la vivienda. Son una de las pocas familias que viven en los pisos que Cáritas mantiene en toda La Rioja para casos como este, de su parte solo cabe el agradecimiento: “son como ángeles, sin ellos no sé dónde estaríamos”.





Precisamente ahora, Cáritas Diocesana y la Consejería de Política Social del Gobierno de La Rioja han firmado un convenio de colaboración para impulsar la vivienda accesible para los más necesitados. Daniel Osés, Consejero de Política Social ha sido el encargado de firmar ese contrato en la sede de Cáritas. Se trata de la prestación gratuita de dos viviendas para que Cáritas las destine al alojamiento de las personas más necesitadas.

Desde Cáritas, explican que estas dos viviendas serán destinadas a personas en periodo de transición entre el programa de alojamiento temporal y la incorporación a una vivienda definitiva. Para familias que buscan encontrar cierta normalidad, “todo lo que se haga es poco”, asegura el director de Cáritas en La Rioja, José Andrés Pérez.