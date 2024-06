El jurado considera culpable al conductor ebrio que causó la muerte de un joven en Nalda

El jurado ha considerado culpable al conductor ebrio acusado de ser el presunto autor de un delito de homicidio doloso al chocar de frente con otro, un joven de 31 años que falleció en el accidente de tráfico, ocurrido en la carretera N-111, cerca de Nalda, en 2018.

VEREDICTO

La portavoz del jurado ha leído el veredicto en la Audiencia Provincial de Logroño, donde, desde el pasado día 19, se celebra este juicio. Con el apoyo de 7 votos a favor y 2 en contra, el jurado ha considerado culpable al acusado de causar la muerte de la víctima al invadir con su coche el carril contrario de forma decidida y deliberada, sin posibilidad de evitar la colisión.

Por unanimidad, el jurado entiende que el acusado es culpable de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y de hacerlo con temeridad manifiesta y poner en peligro la vida de las personas.

El jurado popular ha considerado culpable al acusado de provocar la muerte a un hombre de 31 años y ve al acusado culpable "de haber causado la muerte de la víctima a consecuencia de su decidida y deliberada invasión del carril contrario de circulación con la intención de causar la muerte del conductor que circulaba en sentido contrario".

También ve probado que el acusado condujo un vehículo "habiendo bebido" y "con temeridad manifiesta" y poniendo "en concreto peligro la vida de las demás personas". El jurado también considera que la víctima "no tuvo posibilidad alguna de evitar la colisión".

PENAS

Por estos hechos, la fiscal solicita una pena de once años de prisión por un delito de homicidio doloso y la acusación particular (que defiende los intereses de los familiares del fallecido) quince años por un delito de homicidio doloso o, en caso de no ver este el jurado, cinco por un delito de homicidio imprudente.

Tras conocer el veredicto del jurado, ahora será el Juez quien dicte la sentencia pertinente. Esta tarde, pasadas las 17,30 horas, ha tenido lugar la lectura del veredicto por parte del jurado popular encargado de responder a las preguntas del magistrado apenas 24 horas después de su entrega, que se produjo ayer, martes, a las 13,15 horas.

El juicio, por su parte, se desarrolló durante cuatro días del 19 al 17 de junio en la Audiencia Provincial. Durante las sesiones del juicio, el acusado del siniestro mortal en Nalda utilizó su turno de declaración para explicar que no recordaba nada del viaje ni del accidente a pesar de que lo ha intentado, porque sufrió en el mismo un traumatismo craneoencefálico que le llevó a estar en coma 22 días.

No obstante, sí recuerda que la noche anterior había estado bebiendo, "hasta las cuatro y pico de la mañana", pero ese mismo día no probó el alcohol. En su relato también recordó que le había "robado el coche" a su padre y, esa mañana, le llamó para intentar hacer las paces por una discusión que habían tenido pero no le contó que le había cogido el coche, para que "no se cabreara"