El exconcejal de Logroño Ángel Varea acepta cárcel pero mantiene su inocencia y evita que se celebre el juicio

El exconcejal del Partido Riojano Ángel Varea ha alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal por el que acepta un año y seis meses de cárcel como forma de terminar con el proceso pero manteniendo su inocencia.

La Audiencia Provincial tenía previsto, en la mañana de hoy, el juicio oral contra Varea, al que el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y medio de cárcel acusado de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la concesión, sin procedimiento negociado ni publicidad, de contratos a la empresa Jazzgroup.

En la causa también estaban investigados el que fuera asesor de Varea, Erich Reiner, al que se le acusa de los mismos delitos; y el entonces gerente de Jazzgrup, Alberto Egaña, al que se le acusa de prevaricación y malversación.

Foto: Europa Press. Ángel Varea









Reiner ha aceptado un año de cárcel y Egaña seis meses. Según relataba el escrito de acusación, con ocasión de haber tomado posesión Varea y Reiner de sus cargos en el Ayuntamiento de Logroño (el primero como primer teniente de alcalde y concejal de Promoción de la Ciudad y Casco Antiguo; y el segundo como asesor adjunto, "decidieron beneficiar económicamente a la empresa Jazzgroup".

El juicio no se ha llegado a celebrar tras haber llegado las partes a un acuerdo, con el que el juez dictará sentencia. La rebaja de las penas se ha aceptado, por parte del Fiscal, por la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, ya que los hechos ocurrieron en 2008.

En declaraciones a los Medios de Comunicación, Reiner ha recordado que tanto él como Varea "abandonaron" la política hace doce años y ha explicado que con este acuerdo han visto la oportunidad de poner "punto y final" a un asunto que les hacía vivir con una "losa" que les estaba "persiguiendo".

"Aún siendo conscientes de que somos inocentes hemos hecho valer el lema de que más vale un mal acuerdo que un buen juicio", ha dicho. Aunque tanto él como Varea han comparecido ante los medios de comunicación a iniciativa propia han eludido dar explicaciones ante las preguntas de los periodistas: "No vamos a hacer ningún comentario porque ya hemos dicho que nada más era para dar nuestra versión", ha contestado Varea a la pregunta de si no dieron las concesiones sin procedimiento negociado ni publicidad.

El exconcejal se ha preguntado si "alguien puede entender que es hacer justicia después de diez años de estar en una situación incierta". Ha creído, además, que de haber ido a una vista oral el juicio "se hubiera prolongado" y, ha afirmado, no estaban "dispuestos" a continuar con "paseos por la opinión pública". Manteniendo su inocencia ha visto una "interpretación de unos hechos que no han sido así", aunque ha insistido en evitar "entrar" en ellos. "Ha sido una interpretación de unos hechos que se dieron pero no era la intencionalidad, ni muchísimo menos", ha afirmado.

"Seguimos manteniendo nuestra inocencia pero la manera de salir de esto es llegar a un acuerdo y que la vida siga porque lo que no se puede es vivir con la incertidumbre durante tanto tiempo", ha añadido. Según el relato de los hechos que hoy se ha reconocido, eliminado exclusivamente el hecho de que nunca se había contratado con Jazzgroup, los acusados "acudieron al procedimiento negociado y sin publicidad" aún a sabiendas de que se trata de un procedimiento "excepcional" y lo hicieron "sin justificación alguna".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el escrito del Fiscal también se señala que las elecciones municipales se celebraron el 22 mayo del año 2011 y, "al percatarse de que no obtendrían respaldo popular para seguir en sus cargos, el 29 de abril de 2011 se destruyó la casi totalidad de la documentación de Logroño Turismo a través de una empresa de seguridad y sin la presencia de funcionario ni técnico municipal que lo controlase". La Fundación Logroño Turismo desapareció el 29 de diciembre de 2011.