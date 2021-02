Josué, el vendedor de la ONCE de la calle Pérez Galdós de Logroño, que buscó el amor en 'First Dates'

Josué ha visitado el programa First Dates que emite Cuatro. Una visita televisiva para encontrar el amor y poder completar su proyecto de vida. Es un joven abierto y agradable, muy conocido en Logroño por vender cupones de la ONCE en la calle Perez Galdós de Logroño.

Nunca se le puesta nada por delante, sabe que no hay nada imposible. De hecho, ha protagonizado una bonita historia de superación porque cuando era pequeño le dijeron que no iba a poder valerse por sí mismo y no solo lo ha conseguido sino que ha acudido al programa ‘First Dates’ para encontrar el amor y poder formar la familia que está soñando.

En el restaurante del programa se ha encontrado con Miry, una joven cuya mirada le ha encandilado desde el primer momento y le ha transmitido mucha bondad. El joven riojano ha sentido que estaba ante una buena persona, una cuestión que ha destacado en varias ocasiones.

Muy hablador y dicharachero, durante el programa, Josué conversa cómodamente con la chica a la que estaba conociendo; mientras, Miry le mira y escucha con atención, seducida por el riojano:

Según relata el programa de Cuatro, Miry mantuvo sus dos secretos hasta el final de la cita. Uno se lo confesó a Josué antes de que él le dijera que sí quería volver a verla. No podía quedarse callada al escuchar a Josué por segunda vez decirle que tenía unos ojos muy bonitos y le ha soltado un “son lentillas”. Lo que no le ha dicho a su cita es que no es capaz de salir a la calle sin tacones, algo que suponemos que no será un impedimento para que se sigan conociendo, ya que Josué se encarga de ponerle humor a la vida.

Un joven riojano que también ha conquistado a través de la pequeña pantalla.