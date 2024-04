Inmigrantes y menores no acompañados en La Rioja: una curva en ascenso

En La Rioja hay 12 menores no acompañados tutelados por la administración llegados de los más de 13 mil que están repartidos por toda España. Es una situación hasta ahora asumible pero el Gobierno central negocia ahora con el Gobierno Canario para repartir por la península a más de 2.500 menores por toda España, también en La Rioja. De hecho, los rumores indican que podríamos recibir más de 280, una cifra que al Gobierno le ha parecido insumable.

El 14,4% de los habitantes de La Rioja son inmigrantes, proceden de otros paises. Son los datos del último informe de población del INE de inicios de año que nos indica además que estamos un punto por encima de la media española. De los más de 324 mil habitantes que somos en La Rioja, casi 47 mil son extranjeros. Si miramos las dos curvas poblacionales, las de nacidos aquí y las de población extranjera, las curvas son antagónicas, la de habitantes de nacionalidad española no deja de bajar mientras que la de población extranjera no deja de subir.

Muchos de ellos llegan a La Rioja sin recursos y son atendidos por Cruz Roja en los centro de acogida. Para atenderles y ayudarles, está Isabel Manzanos, la responsable del departamento de extranjería. Tienen varios centros repartidos por toda La Rioja, en la capital y en Rioja Baja aunque el centro que más trabajo tiene es el de Logroño. Allí, llegan los migrantes con una mochila cargada de necesidades y “en una situación de desconcierto, de miedo”, asegura Manzanos, “cuando llegan aquí piensan que lo van a tener fácil y no es así, necesitan mucho apoyo”.

Cruz Roja atiende a más de mil inmigrantes al año en La Rioja

El programa se fundó en 1994 y desde entonces han atendido a miles de personas, solo en el año pasado, 1.011 personas pasaron por sus manos. La mayoría de ellos necesitaron atención y no solo administrativa, también emocional: “vienen con mucha incertidumbre y ese miedo... trabajamos todo eso”. Es importante que “tengan un espacio donde se les pueda escuchar, atender e incluso acompañar”.

La labor de Cruz Roja pasa por todo eso, hasta que son capaces de integrarse en la sociedad. El principal problema es el alojamiento y el acompañamiento, pero también es importante dejarse orientar en las gestiones administrativas que tienen que hacer para regularizar su situación: “Es un servicio especializado, las personas que dan la información conocen todo lo que hay que saber en materia de extranjería”. El objetivo final de Cruz Roja es “contribuir a la integración de las personas en la comunidad”.



La mayoría de estos inmigrantes vienen de Colombia, es la nacionalidad líder aunque también llegan muchos de Honduras y otros países sudamericanos. Muchos de ellos huyen de episodios de pobreza y violencia en su país. La mayoría llegan solos, más hombres que mujeres, entre los 18 y los 34 años. Las razones son variadas pero todas ellas tienen un denominador común: necesidad.

La Rioja y los menores no acompañados

“La migración es algo que no se puede frenar”, explica Manzano, “no solo por la falta de oportunidades, también por carácter social, ambiental y conflictos. Cada vez son más que vienen aquí a rehacer su vida”.

De lo que no se ocupa Cruz Roja es de los menores no acompañados, si llegase alguno, sería derivado a la fiscalía de menores donde se ocuparían de él, por eso, ante el riesgo del plan de reparto de menores no acompañados de Canarias, La Rioja mira con expectación las cifras que se rumorean que llegarán a nuestra Comunidad.