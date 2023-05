Médicos y pediatras de Atención Primaria del SERIS con el respaldo de la CSIF convocan huelga el 19 de junio

El Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria del SERIS con el respaldo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, convoca huelga en todos los centros de salud riojanos para el próximo 19 de junio.

"Ante las declaraciones de la consejera de Salud, María Somalo, realizadas el pasado 13 de mayo en los medios de comunicación, y la negativa de la misma para formalizar una reunión con los médicos de Atención Primaria, se comunica la realización de una huelga para el día 19 de junio con el apoyo del 85% de los compañeros, así como del sindicato CSIF", señala en un comunicado.

- En primer lugar, no somos un grupo pequeño de facultativos los que reivindicamos mejoras en nuestro trabajo diario, somos los representantes de un colectivo plural de ideología y de pensamiento.

- En segundo lugar, nuestra intencionalidad, no es política, es laboral, como se puede ver recogido en el documento de nuestras demandas, entendemos, que no somos el problema, como nos quieren hacer ver, somos parte de la solución en estos tiempos de crisis sanitaria que llevamos arrastrando desde hace años, pero no nos dejan dar soluciones para ello. En dos ocasiones se nos ha denegado la reunión y eso no depende de nosotros.

- En tercer lugar, manifestar, como lo hicimos ya desde nuestras reivindicaciones en el año 2019,que nosotros, médicos de familia y pediatras, somos la base del sistema sanitario junto con el resto de compañeros de Atención Primaria y queremos ejercer nuestra profesión con la dignidad y el respeto que se merece".

Por su parte, la consejera de Salud ha reiterado este viernes su reciente pronunciamiento, en un vídeo difundido por el Gobierno de La Rioja, en el que indicaba que la amenaza de huelga por “un colectivo pequeño de médicos de Atención Primaria” tiene “una clara intencionalidad política de hacer ruido en el inicio de la campaña electoral”.