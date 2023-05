Podemos e IU esperan "romper techos" porque "hemos demostrado que sabemos lo que queremos para La Rioja"

La coalición formada por Podemos e IU ha señalado que esperan "no solo incrementar la representación, sino que rompamos techos", porque "hemos demostrado los últimos cuatro que sabemos lo que queremos para La Rioja", una región "preocupada por los derechos". Así lo ha manifestado la candidata a la Presidencia de la Comunidad de La Rioja, Henar Moreno.

Se ha referido también a las encuestas que reflejan una "línea ascendente" para su coalición, si bien, ha apuntado que "las encuestas no son otra cosa que una foto fija, pero también es verdad que representan el trabajo realizado durante cuatro años". Un tiempo en el que "hemos demostrado que no sólo sabemos decir lo que no nos gusta, que es a lo que nos condenaron los 24 años de gobierno de la derecha, sino también sabemos lo que tenemos que hacer, sobre todo por esa mayoría social que ha sido abandonada durante años".

Por otra parte, Amaia Castro ha resaltado la "ilusión" y "alegría" con la que la coalición ha comenzado la campaña electoral, en la que "vamos a mejorar los resultados del 2019, porque es necesario para esta comunidad y para esta ciudad".

Audio





La candidata a la Alcaldía de Logroño ha asegurado que "vamos a tener más fuerza si cabe en los gobiernos de coalición y vamos a hacer políticas progresistas y de izquierda" que "es algo que hace falta que sigan en esta comunidad".