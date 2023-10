La red Grandes Capitales del Vino otorga a Fundación Vivanco el premio Best Of Special Achievement

El enoturismo en Bilbao-Rioja vive una jornada doblemente emocionante. La Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC) ha anunciado la concesión del Best Of Special Achievement a la Fundación Vivanco (Briones, La Rioja). Este galardón, de carácter vitalicio, premia logros de alcance excepcional en el sector del enoturismo y solo se ha otorgado con anterioridad en dos ocasiones.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en la gala de clausura de la Great Wine Capitals Conference celebrada en el Beau-Rivage Palace de Lausanne, Suiza. El galardón fue recogido por Santiago Vivanco, director de la Fundación Vivanco.

Fundación Vivanco: «Devolver al vino lo que el vino nos ha dado»

El premio extraordinario Best Of Special Achievement subraya la trayectoria de la familia y Fundación Vivanco como pioneras en la protección y divulgación del patrimonio enoturístico local e internacional y reconoce la importancia de su aportación a la excelencia del enoturismo durante las últimas dos décadas.

La Fundación Vivanco ha expresado su sentimiento de «enorme gratitud por este reconocimiento a nuestro trabajo y pasión por compartir la cultura del vino, así como un gran honor por pertenecer a este selecto grupo de empresas galardonadas con el Best Of Special Achievement».

La labor de la Fundación Vivanco y su Museo Vivanco de la Cultura del Vino es de gran trascendencia en Bilbao-Rioja y en el mundo. Su lema «Devolver al vino lo que el vino nos ha dado» inspira el compromiso de la familia a lo largo de su historia, siendo no sólo amantes de la cultura del vino, sino también sus principales conservadores, educadores, comunicadores y pioneros del enoturismo en Rioja y en España en general.

Best Of Special Achievement, un premio excepcional

Great Wine Capitals galardona a determinados centros enoturísticos por sus características distintivas, su importante contribución al desarrollo de su región y al enoturismo mundial con el Best Of Special Achievement Award.

En el ámbito del certamen anual Best Of Wine Tourism, dichos establecimientos en primera línea de la excelencia internacional reflejan la esencia y misión de la red de Grandes Capitales del Vino, y, como consecuencia de una resolución especial de la red GWC, pueden llegar a ser galardonados con un excepcional premio Best Of por sus especiales logros.

Este premio, de carácter vitalicio, reconoce el papel de dinamización y motivación de la familia Vivanco, la amplia gama de servicios de enoturismo ofrecidos en el tiempo y las acciones dirigidas a la protección y divulgación de la cultura y el patrimonio del vino.

Previamente, solo se han concedido otros dos premios Special Achievement: La Cité du Vin, Burdeos (2019) y The WoW, World of Wine, Oporto (2021).

?? PREMIOS INTERNACIONALES BEST OF WINE TOURISM 2024 ??

- Adelaide, South Australia | Alkina Wine Estate

- Bilbao, Spain | La Casa Cosme Palacio (Laguardia)

- Bordeaux, France | Château Giscours

- Cape Town – Cape Winelands, South Africa | Benguela Cove

- Lausanne, Switzerland | BAM La Voie des Sens – Train du Vigneron

- Mainz, Germany | Steins Traube

- Mendoza, Argentina | Alpamanta Winery

- Porto, Portugal | Quinta do Bomfim, Merenda na Vinha

- San Francisco – Napa Valley, United States | Napa Valley Vine Trail

- Valparaiso, Casablanca Valley – Chile | Casas del Bosque Winery

- Verona, Italy | Farina Wines