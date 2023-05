Funcionarios de Justicia no descartan "endurecer medidas" si el Ministerio "no tiene una voluntad negociadora"

El delegado de Justicia del sindicato CSIF, Javier Ochoa, ha afirmado que "si el Ministerio no tiene una verdadera voluntad negociadora barajamos continuar con la huelga de funcionarios de Justicia y endurecer las medidas de presión" en las próximas semanas.

Los funcionarios de Justicia han vuelto a concentrarse este miércoles frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja para exigir un "reconocimiento de funciones, retribuciones justas, dignidad profesional y la mejora de la carrera profesional".

Una cita que se prevé se vuelva a repetir mañana, jueves, "ante la escasa voluntad negociadora del Ministerio" y, de nuevo la semana que viene. "No pararemos hasta que nos hagan una propuesta", ha indicado Ochoa.

Como ha destacado "hoy estamos aquí porque el Ministerio no habla con nosotros, llevamos desde el 17 de abril en paro mientras que otros colectivos consiguen sus reivindicaciones. Parece que somos el patito feo de la Administración".

Ochoa ha explicado que "mientras que letrados y jueces han llegado a acuerdos y ofertas y están consiguiendo objetivos con sus movilizaciones, con nosotros ni siquiera han empezado a hablar. Parece ser que la parte de la administración que menos cobra es a la que no se le atiende ni se le hace ninguna oferta". Una situación que "no se puede entender con un Gobierno que se tilda de progresista". Así, ha lamentado, "negocia con los grupos de gran poder pero a nosotros nos dejan de lado. Deberían negociar con todos". Ochoa ha recordado que estas movilizaciones no se centran solo en una mejora en la retribución económica "queremos que se nos reconozca nuestra labor diaria en el juzgado porque estamos haciendo funciones por encima de lo que marca la Ley".

CARRERA PROFESIONAL Y LEY ORGÁNICA DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA

Además, sobre la Carrera Profesional lamenta que "no se haya desarrollado". Esta carrera -ha explicado- "premia la formación, la experiencia... pero todavía no tenemos acceso a la misma".

También ha hecho referencia a la futura aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que regulará los juzgados y los tribunales durante "30 o 40 años" y para la que, de nuevo, "no se nos tiene en cuenta".

Sobre el seguimiento de la huelga, Ochoa ha indicado que a nivel regional "es superior al nacional" y el perjuicio "tardará tiempo en repararse".

Así, ha indicado, "en La Rioja se están suspendiendo todos los días decenas de actuaciones judiciales que llevan un perjuicio para los ciudadanos y para los profesionales pero no lo hacemos nosotros, lo hacen los Ministerios que no realizan una propuesta y enquista la situación". Aún así -ha indicado- "no vamos a detenernos hasta que no tengamos una propuesta por parte del Ministerio".