Festivales de Música en La Rioja 2024: "Hay un cambio de tendencia"

La Rioja es tierra de festivales y musicales en verano. Cinco grandes festivales están programados en los próximos meses. Seran encuentros también culturales que se van celebrar en lugares emblemáticos, al aire libre y que también proponen disfrutar del enoturismo y la gastronomía. Los festivales de música son uno de los principales reclamos en verano y son motores para el retorno económico local porque además de ser importantes para los artistas, y los promotores que viven de esto, lo son para los territorios donde se realizan, poniendo el foco en las localidades y en su desarrollo.

El festival de Ezcaray, el Ezcaray Fest que está programado el 23 y 24 de agosto supone para este municipo un retorno de uno con cinco millones de euros, en dos días. No hay habitaciones libres para dormir ese fin de semana, ni en hoteles ni en apartamentos turisticos esta todo reservado, "no queda ni una sola habitación de hotel para ese fin de semana", asegura el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, "yo creo que lo que queríamos conseguir con este festival se ha conseguido con creces". Conm grupos punteros como Arde Bogota oLA LA LOVE YOU





Calahorra acoge los dos primeros grandes festivales de este verano, el Gran Reserva, que comienza el 21 de junio con artistas como Juanes, Edurne, Mikel Izal, Bustamante, La Oreja de Van Gogh, Mikel Erentxun, Alex Ubago y Pignois o Melendi es una nueva propuesta para luego dar paso al Holika, este es uno de los festivales riojanos más conocidos en todo el país. Del 26 al 29 de junio y cuyo impacto económico se estima en los 5 millones de euros. El sector de la hostelería y la restauración de toda la zona se verá beneficiado ya que la oferta hotelera ya está cubiierta para ese fin de semana en un radio de 80 kilómetros. No queda ni una habitación libre en los hoteles de la zona. El aforo es de unas 17.500 personas al día y la mayoría de asistentes han adquirido abonos para los tres días.

En Santo Domingo de la Calzada se ha programado el Rockland, el 19, 20, 21 de julio con grupos míticos como Scorpions o Europe . Este festival suele tener en total unos 15 mil asistentes, la mayoría de entre 30 y 65 años que muchos llegan en autobuses fletados desde Logroño, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Este festival devuelve a Santo Domingo de la Calzada y alrededores, a la comarca, un retorno económico de cerca de dos millones de euros.

Y el MUWI, en Logroño, bodegas Franco Españolas, del 29 de agosto al 1 de septiembre, con Amaral, Xoel López y Rodrigo Cuevas como cabezas de cartel, de lo mejor del indi rock español... Jose Pancorbo es el promotor de Muwi... hemos hablado con él porque el impacto de este festival en Logroño es enrome, "superando los 10 mil asistentes cada año, de los cuales más del 50% son de fuera de la región", asegura Jose Pancorbo, promotor del ebento, "está suficientemente integrado como para que más de 5 mil personas de fuera de nuestra región vengan exclusivamente al festival".

Este festival no solo se caracteriza por el cartel musical, sino por todas las actividades complementarias que tienen... en torno al vino y a la gastronómía. El MUWI se prograsma en una bodega , así que mucha música, mucho comer, mucho vino... y todo además en un festival que tambien está pensado para las las familias que tienen varias propuestas. Todo eso va sumando, al final les han dado un premio este año. Los Premios Iberian Music, "este año hemos sido galardonados como festival de toda España como la mejor programación cultural".

¿Cuanto cuesta irse de festival?

El presupuesto máximo de la mayoría, teniendo en cuenta la entrada al festival, el transporte, el alojamiento, comidas y bebidas, es de entre 100 y 300 euros. Solo dentro del recinto se suele gastar entre 50 y 100 euros por persona. La mayoría de los festivaleros tienen unos 45 años pero tambien los hay de entre 18 y 24 años. Por cierto, si eres riojano y tienes menos de 30 años, sabes que con el carnet joven puedes conseguir 140 euros para pagar 20 euros de la entrada de cada uno de estos festivales. Lo ha explicado a COPE Juan Diego Alcaide, director del Instituto Riojano de la Juventud: "20 euros de descuento en siete festivales", explica, "se podrán beneficiarse los jovenes, si van a los 7 festivales podrán beneficiarse de 140 euros en total".

Y es que la tendencia es esa, cada vez son más los jóvenes que optan por un ocio musical, festivalero, aquí en La Rioja. Una tendencia que han sabido detectar desde el IRJ, "poco a poco los hábitos han ido cambiando, vemos que cada vez son más los jóvenes que van a estos festivales".