Los feriantes de La Rioja cruzan los dedos: “Que nos acompañe”

Hasta el jueves 13 vamos a poder seguir disfrutando de las Fiestas de San Bernabé y con ellas, de las atracciones que se instalan cada año en Las Norias. Estos días, el recinto se llena de gente y de niños correteando. Son 88 casetas, alguna más que en años pasados, y aunque han caído algunas lluvias en general el balance es favorable, “ha estado entrando muchísimo público excepto el domingo porque llovió”, así lo indica Pedro Arnedo, el presidente de la Asociación de Industriales Feriantes de La Rioja, “pero de momento bastante bien, esperemos que siga así, que nos acompañe el tiempo”.

Al final, estas fiestas de San Bernabé son el arranque de este sector que empieza ahora su temporada de más trabajo que, aquí en La Rioja, terminan el 20 de septiembre con las fiestas de San Mateo,“las dos grandes de Logroño son las más rentables pero hay otras que funcionan muy bien como Arnedo o Calahorra”, y luego van en busca de otras fiestas y tierras.

Las familias feriantes en la Rioja han caído un 30%

No es para menos porque son 50 las familias que viven de esto en La Rioja. Aunque puedan parecer muchas, el número en los últimos años se ha reducido en un 30% según los cálculos que hace Arnedo. La culpa la tiene la pandemia, muchos fueron los que vendieron sus atracciones y optaron por dedicarse a otra cosa en los tiempos en los que no podíamos juntarnos demasiado. Pero la culpa también está en la dureza del trabajo, al fin y al cabo, es muy sacrificado y conlleva tener siempre la maleta hecha y la casa a cuestas, “es muy nómada”, pero las cosas han ido mejorando mucho.

Los feriantes son como todos, van donde hay trabajo aunque eso quiera decir bajar a las fiestas de pueblos de castilla y león o, incluso, Andalucía, y ahora lo hacen en unas condiciones mucho mejores “no es comparable a años atrás, antes las viviendas que se llevaban a la feria prácticamente no existían y ahora es como estar en casa”.

El sector se recuperó bien del COVID y ahora encara su verano con optimismo. Mientras para muchos el calor es sinónimo de vacaciones y descansos, el sector de los feriantes encuentra ahora sus meses de más trabajo, en verano es cuando son la mayoría de las ferias y son sus meses de más trabajo. “Está muy bien, desde la pandemia la gente ha vuelto a la feria y está disfrutando, nos va bien”. Una buena noticia para un sector muy castigado en los últimos años.