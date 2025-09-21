La facturación del sector servicios sube en La Rioja por encima de la media

El sector servicios de La Rioja aumentó su facturación un 7,6% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 2,9 puntos más que la media nacional, que fue del 4,7%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Rioja, por encima de la media

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Canarias (+8,70%), Extremadura (+8,50%) y Baleares (+8,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Galicia (3,10%), Comunitat Valenciana (3,20%) y Cataluña (3,20%). En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 5,5% en La Rioja, 1 punto más que la media nacional (4,5%).

Evolución del empleo en el sector

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,5% en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Baleares registrando el mejor dato, un 3,38% más, y Andalucía el peor, con una subida del 0,06%.