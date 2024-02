La equinoterapia en La Rioja, un trabajo clave para el tratamiento de personas con discapacidad

La equinoterapia, la terapia con caballos, es clave en casos como el de Sara. El pasado 12 de octubre te hablamos de ella, tiene solo 5 años y sufre el Síndrome de Angelman, un trastorno genético que le impide hablar, le provoca problemas de equilibrio y una discapacidad intelectual.

Ella es de Santo Domingo de la Calzada y entre sus tratamientos para mejorar está la equinoterapia. Este tipo de ejercicios con animales son vitales para niños como ella. Mejora sus articulaciones, mueve sus músculos y destensa. Pero también pasa por una terapia emocional, donde los niños y la naturaleza conectan a nivel físico y mental.

Está demostrado: es una de las mejores terapias para personas como Sara. En Cope Rioja nos hemos acercado a la Granja Escuela el Carrascal allí trabajan con personas con dificultades motrices y con discapacidad intelectual. Allí, gestionando más de una docena de caballos y demás animales está Jesús Ángel Martínez. Allí, trabajan con varios animales como terapia, entre ellos su caballo “Orfeo” que, con una silla especial, ayuda a montar las personas con parálisis.





“Es una silla que ayuda a personas sin movilidad a montar en el caballo, se sujeta con unas cintas e impide que, por mucho que se mueva el caballo, la persona pueda llegar a caerse”.

En la finca no solo hacen terapia con caballos, también con otros animales. Jesús explica que más que la terapia en sí, lo que les aporta es otro tipo de contacto. “Una persona sin movilidad o que es ciega, es otra sensación para ellos”, explica que uno de sus pacientes “es una persona con una enfermedad degenerativa, no tiene casi movimiento, pero se acerca a una vaca que tenemos aquí y cuando la ve, tiene la tendencia de levantar la mano y tocar le morro, un gesto que en el gimnasio no consiguen muchas veces”.

No solo caballos, todos los animales ayudan en la terapia

Al final la equinoterapia, no es solo una terapia física, también emocional. Les impulsa a seguir moviéndose. Con la silla terapéutica, Jesús ha conseguido grandes proezas en las mejoras de los enfermos. “Hay un chico que tuvo un accidente de joven que, después de probar la silla solo quiere venir aquí ha seguir trabajando y ejercitándose. Es sacarles de su zona de confort”.





Y no solo con caballos, todos los animales de la granja participan en las terapias, “Vacas, caballos... incluso los cerdos. Nuestra cerda Candela y un chico que tenía autismo congeniaron. Este chico se centró muchísimo con ella, le rascaba la tripa a Candela y la permanencia que tenía con esta actividad era mucho mayor a cualquier ejercicio que había hecho antes”.